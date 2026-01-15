https://ria.ru/20260115/gerasimov-2067971640.html
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Центр"
Силы российской группировки войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивают наступление, освобождая ДНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы рф
