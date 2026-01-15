Герасимов рассказал о продвижении группировки "Центр"

Рейтинг@Mail.ru
08:23 15.01.2026
безопасность, красноармейск, димитров, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Димитров, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Станислав Красильников
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивают наступление, освобождая ДНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения спецоперации.
"Соединения и воинские части группировки ("Центр" - ред.), завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
ВСУ пытаются остановить наступление группировки "Центр", заявил Герасимов
