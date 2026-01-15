Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" развивает наступление на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.01.2026
08:17 15.01.2026
Группировка "Запад" развивает наступление на Краснолиманском направлении
Группировка "Запад" развивает наступление на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.01.2026
Группировка "Запад" развивает наступление на Краснолиманском направлении
Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/slavjansk-2067970009.html
2026
Группировка "Запад" развивает наступление на Краснолиманском направлении

Герасимов: ВС РФ ведут наступление на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения спецоперации.
"Войска группировки "Запад" активно развивают наступление на краснолиманском направлении", - сказал Герасимов.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Юг" в направлении Славянска
Безопасность
Валерий Герасимов
Вооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
