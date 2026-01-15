Группировка "Запад" развивает наступление на Краснолиманском направлении

https://ria.ru/20260115/gerasimov-2067970696.html
Группировка "Запад" активно развивает наступление на краснолиманском направлении, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:17:00+03:00
2026-01-15T08:17:00+03:00
2026-01-15T08:17:00+03:00
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
