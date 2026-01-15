https://ria.ru/20260115/gerasimov-2067968800.html
Герасимов проверил работу частей группировки "Центр"
Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" - РИА Новости, 15.01.2026
Герасимов проверил работу частей группировки "Центр"
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" на днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2026
россия
Герасимов проверил работу частей группировки "Центр"
