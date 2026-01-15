https://ria.ru/20260115/gerasimov-2067968661.html
Герасимов отметил успехи группировки "Центр"
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" - РИА Новости, 15.01.2026
Герасимов отметил успехи группировки "Центр"
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР и поставил дальнейшие задачи, сообщило министерство... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T07:53:00+03:00
2026-01-15T07:53:00+03:00
2026-01-15T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов
Герасимов отметил успехи группировки "Центр"
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР