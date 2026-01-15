Рейтинг@Mail.ru
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" - РИА Новости, 15.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 15.01.2026
Герасимов отметил успехи группировки "Центр"
Герасимов отметил успехи группировки "Центр"
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР и поставил дальнейшие задачи, сообщило министерство...
2026
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР

Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР и поставил дальнейшие задачи, сообщило министерство обороны РФ.
Начальник генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне СВО.
"В завершении работы начальник генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий Герасимов
 
 
