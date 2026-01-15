Рейтинг@Mail.ru
ГП признала деятельность канадской организации нежелательной в России
17:34 15.01.2026
ГП признала деятельность канадской организации нежелательной в России
ГП признала деятельность канадской организации нежелательной в России

Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Деятельность финансовой структуры при правительстве Канады Canadian Fund for Local Initiatives, пропагандирующей под прикрытием проектной работы негативный образ России, признана в РФ нежелательной, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности финансовой структуры при правительстве Канады Canadian Fund for Local Initiatives нежелательной. Организация основана в 1986 году и находится в оперативном управлении министерства иностранных дел и международной торговли Канады", - рассказали в пресс-службе.
По данным надзорного ведомства, структура финансирует проекты в более чем 120 странах мира, навязывающие интересы и приоритеты Оттавы, среди которых, в частности, поддержка экстремистского ЛГБТ*-сообщества.
"Под прикрытием проектной работы структурой активно ведется пропагандистская деятельность по формированию негативного образа России с целью разрыва связей местных политических элит с нашей страной", - добавили в ГП РФ.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено
Здание Генеральной прокуратуры РФ в ночной подсветке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Деятельность The George Washington University признали нежелательной
