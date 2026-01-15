ГП признала деятельность канадской организации нежелательной в России

«

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности финансовой структуры при правительстве Канады Canadian Fund for Local Initiatives нежелательной. Организация основана в 1986 году и находится в оперативном управлении министерства иностранных дел и международной торговли Канады", - рассказали в пресс-службе.