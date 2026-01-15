На Украине сотрудники военкомата за деньги вывозили уклонистов в Румынию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области за плату вывозили мужчин призывного возраста в Румынию, в результате раскрытия этой схемы были задержаны несколько человек, сообщает в четверг государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
По данным правоохранителей, организаторами схемы являются двое сержантов районного военкомата Ивано-Франковской области. Фигуранты обеспечивали беспрепятственный проезд через блокпосты, инструктировали всех "клиентов" по всем этапам, вплоть до самостоятельного пересечения реки Прут. В одним из эпизодов было установлено, что за 8 тысяч долларов они обещали лично доставить мужчину на границу. Всего с сентября 2025 года они успели вывезти в Румынию более 10 человек.
По данным ГБР, подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения. Проверяется возможная причастность других должностных лиц к организации перевозок. Всем фигурантам может грозить до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
