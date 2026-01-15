Рейтинг@Mail.ru
17:30 15.01.2026
На Украине сотрудники военкомата за деньги вывозили уклонистов в Румынию
Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области за плату вывозили мужчин призывного возраста в Румынию, в результате раскрытия этой схемы были задержаны...
2026-01-15T17:30:00+03:00
2026-01-15T17:30:00+03:00
в мире
украина
румыния
ивано-франковская область
дмитрий лубинец
служба безопасности украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
в мире, украина, румыния, ивано-франковская область, дмитрий лубинец, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Румыния, Ивано-Франковская область, Дмитрий Лубинец, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
ГБР: сотрудники военкомата на Украине за деньги вывозили уклонистов в Румынию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области за плату вывозили мужчин призывного возраста в Румынию, в результате раскрытия этой схемы были задержаны несколько человек, сообщает в четверг государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники ГБР совместно с СБУ и ВБ ГПСУ (управление внутренней и личной безопасности государственной пограничной службы Украины - ред.) раскрыли и заблокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию", - говорится в публикации на сайте бюро.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации
14:16
По данным правоохранителей, организаторами схемы являются двое сержантов районного военкомата Ивано-Франковской области. Фигуранты обеспечивали беспрепятственный проезд через блокпосты, инструктировали всех "клиентов" по всем этапам, вплоть до самостоятельного пересечения реки Прут. В одним из эпизодов было установлено, что за 8 тысяч долларов они обещали лично доставить мужчину на границу. Всего с сентября 2025 года они успели вывезти в Румынию более 10 человек.
По данным ГБР, подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения. Проверяется возможная причастность других должностных лиц к организации перевозок. Всем фигурантам может грозить до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК
10 января, 15:40
 
В миреУкраинаРумынияИвано-Франковская областьДмитрий ЛубинецСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
