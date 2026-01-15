Рейтинг@Mail.ru
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/gavrilitse-2068067772.html
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет - РИА Новости, 15.01.2026
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
Молдавия продолжает ежегодно выделять средства для покрытия долгов, образовавшихся в результате вывода миллиарда долларов из банков в 2014 году, эти выплаты... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:40:00+03:00
2026-01-15T14:40:00+03:00
в мире
молдавия
владимир плахотнюк
banca de economii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
https://ria.ru/20260114/moldaviya-2067922795.html
https://ria.ru/20260113/sandu-2067691862.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир плахотнюк, banca de economii
В мире, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Banca de Economii
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет

Гаврилицэ: Молдавия будет выплачивать долг за вывод $1 млрд из банков до 2041 г

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Молдавия продолжает ежегодно выделять средства для покрытия долгов, образовавшихся в результате вывода миллиарда долларов из банков в 2014 году, эти выплаты будут продолжаться до 2041 года, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу стал бывший лидер Демпартии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Эксперт предположил, зачем ЕС дает займы Молдавии
Вчера, 21:31
"Молдавия продолжает ежегодно выплачивать около одного миллиарда леев (58,5 миллионов долларов) для покрытия долгов, образовавшихся в результате кражи миллиарда (долларов – ред.), и эти выплаты будут продолжаться до 2041 года. Часть государственного бюджета и направляется на погашение этих долгов перед Национальным банком", - заявил Гаврилицэ в эфире телеканала TVR Moldova.
Министр отметил, что с бухгалтерской и финансовой точки зрения долг не может быть списан. Гаврилицэ подчеркнул, что государство обязано выплачивать эти суммы независимо от политических или судебных процессов, а единственная возможность уменьшить нагрузку на бюджет — это возврат денег от лиц, причастных к краже.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Государственность Молдавии может исчезнуть из-за слов Санду, считают в ПМР
13 января, 22:36
 
В миреМолдавияВладимир ПлахотнюкBanca de Economii
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала