Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет

КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Молдавия продолжает ежегодно выделять средства для покрытия долгов, образовавшихся в результате вывода миллиарда долларов из банков в 2014 году, эти выплаты будут продолжаться до 2041 года, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Министр отметил, что с бухгалтерской и финансовой точки зрения долг не может быть списан. Гаврилицэ подчеркнул, что государство обязано выплачивать эти суммы независимо от политических или судебных процессов, а единственная возможность уменьшить нагрузку на бюджет — это возврат денег от лиц, причастных к краже.