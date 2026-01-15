https://ria.ru/20260115/gavrilitse-2068067772.html
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
Молдавия продолжает ежегодно выделять средства для покрытия долгов, образовавшихся в результате вывода миллиарда долларов из банков в 2014 году, эти выплаты...
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
Гаврилицэ: Молдавия будет выплачивать долг за вывод $1 млрд из банков до 2041 г
КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Молдавия продолжает ежегодно выделять средства для покрытия долгов, образовавшихся в результате вывода миллиарда долларов из банков в 2014 году, эти выплаты будут продолжаться до 2041 года, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.
В 2014 году в Молдавии
стало известно, что три банка - Banca de Economii
, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу стал бывший лидер Демпартии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк
. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
"Молдавия продолжает ежегодно выплачивать около одного миллиарда леев (58,5 миллионов долларов) для покрытия долгов, образовавшихся в результате кражи миллиарда (долларов – ред.), и эти выплаты будут продолжаться до 2041 года. Часть государственного бюджета и направляется на погашение этих долгов перед Национальным банком", - заявил Гаврилицэ в эфире телеканала TVR Moldova
.
Министр отметил, что с бухгалтерской и финансовой точки зрения долг не может быть списан. Гаврилицэ подчеркнул, что государство обязано выплачивать эти суммы независимо от политических или судебных процессов, а единственная возможность уменьшить нагрузку на бюджет — это возврат денег от лиц, причастных к краже.