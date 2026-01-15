Рейтинг@Mail.ru
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:59 15.01.2026 (обновлено: 15:16 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/galereya-2068072357.html
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова - РИА Новости, 15.01.2026
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова
Сообщения о повреждении посетителем картины в Новой Третьяковке на Крымском валу в столице на выставке "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" не соответствуют РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:59:00+03:00
2026-01-15T15:16:00+03:00
культура
третьяковская галерея
москва
карл брюллов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81b98c2ede8bd405957ceaabf35524d5.jpg
https://ria.ru/20251225/tretyakovka-2064410818.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1fe243a82fd4a3500d7308235191cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
третьяковская галерея, москва, карл брюллов
Культура, Третьяковская галерея, Москва, Карл Брюллов
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова

РИА Новости: Третьяковка опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сообщения о повреждении посетителем картины в Новой Третьяковке на Крымском валу в столице на выставке "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба галереи.
В четверг в Telegram-канале телеканала "Москва 24" появилось сообщение о якобы повреждении на выставке в Третьяковской галерее на Крымском валу портрета старшего брата художника Брюллова.
"Информация не соответствует действительности. Третьяковская галерея располагает видеозаписью момента падения посетителя, на которой видно, что он не коснулся картины", - рассказала пресс-служба, отвечая на вопрос агентства, была ли повреждена картина.
Масштабная монографическая выставка, посвященная 225-летию со дня рождения Брюллова, была представлена в Третьяковской галерее с 9 июня 2025 года. Из-за повышенного интереса часы работы выставки в январе продлили до 23.00. Экспозиция доступна до 18 января.
Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов
25 декабря 2025, 08:01
 
КультураТретьяковская галереяМоскваКарл Брюллов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала