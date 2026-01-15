Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова

Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу. Архивное фото

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сообщения о повреждении посетителем картины в Новой Третьяковке на Крымском валу в столице на выставке "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба галереи.

В четверг в Telegram-канале телеканала "Москва 24" появилось сообщение о якобы повреждении на выставке в Третьяковской галерее на Крымском валу портрета старшего брата художника Брюллова

"Информация не соответствует действительности. Третьяковская галерея располагает видеозаписью момента падения посетителя, на которой видно, что он не коснулся картины", - рассказала пресс-служба, отвечая на вопрос агентства, была ли повреждена картина.