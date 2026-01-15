https://ria.ru/20260115/galereya-2068072357.html
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова - РИА Новости, 15.01.2026
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова
Сообщения о повреждении посетителем картины в Новой Третьяковке на Крымском валу в столице на выставке "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" не соответствуют
2026-01-15T14:59:00+03:00
2026-01-15T14:59:00+03:00
2026-01-15T15:16:00+03:00
культура
третьяковская галерея
москва
карл брюллов
москва
Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины Брюллова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сообщения о повреждении посетителем картины в Новой Третьяковке на Крымском валу в столице на выставке "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба галереи.
В четверг в Telegram-канале телеканала "Москва 24" появилось сообщение о якобы повреждении на выставке в Третьяковской галерее
на Крымском валу портрета старшего брата художника Брюллова
.
"Информация не соответствует действительности. Третьяковская галерея располагает видеозаписью момента падения посетителя, на которой видно, что он не коснулся картины", - рассказала пресс-служба, отвечая на вопрос агентства, была ли повреждена картина.
Масштабная монографическая выставка, посвященная 225-летию со дня рождения Брюллова, была представлена в Третьяковской галерее с 9 июня 2025 года. Из-за повышенного интереса часы работы выставки в январе продлили до 23.00. Экспозиция доступна до 18 января.