FT узнала, зачем США перебрасывают самолеты из региона Персидского залива
12:49 15.01.2026 (обновлено: 13:26 15.01.2026)
FT узнала, зачем США перебрасывают самолеты из региона Персидского залива
в мире
сша
персидский залив
тегеран (город)
иран
израиль
в мире, сша, персидский залив, тегеран (город), иран, израиль
В мире, США, Персидский залив, Тегеран (город), Иран, Израиль
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США выводят из региона Персидского залива "авиационные средства", чтобы избежать возможного ответного удара Тегерана в случае атаки по Ирану, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран залива.
"США также выводят авиационные средства из региона, очевидно, стремясь "избежать попадания в зону досягаемости", если Иран предпримет ответные действия в случае американского удара", - пишет издание, ссылаясь на чиновника в регионе Персидского залива.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
00:21
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ
Вчера, 05:36
 
