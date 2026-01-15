Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026
ФСИН опровергла информацию о просьбе маньяка Шипилова об УДО
Информацию о том, что отбывающий пожизненное наказание Сергей Шипилов якобы просил об УДО, ФСИН РФ назвала не соответствующей действительности. РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Информацию о том, что отбывающий пожизненное наказание Сергей Шипилов якобы просил об УДО, ФСИН РФ назвала не соответствующей действительности.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шипилов просил об условно-досрочном освобождении спустя 28 лет заключения, но суд ему отказал.
"Распространяемая в СМИ и сети интернет информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С.А. не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ФСИН.
Шипилов убил около десяти девушек, отбывая наказание в одной из колоний Архангельской области. Благодаря бесконвойной системе содержания преступники передвигались по территории зоны без охраны. Шипилов работал ассенизатором, периодически покидал режимный объект на грузовике и по дороге подвозил женщин. В машине поил их водкой, затем насиловал и убивал. После чего возвращался в колонию.
Это продолжалось до тех пор, пока ассенизаторский автомобиль не привлек внимание сотрудников следственно-оперативной группы. Сыщики сопоставили рабочий график Шипилова с датами преступлений и задержали его. Он отбывает пожизненный срок в "Черном дельфине".
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пожизненно осужденный попросил перевести его в колонию ближе к родным
12 октября 2025, 03:03
 
