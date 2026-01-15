Рейтинг@Mail.ru
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию
10:18 15.01.2026 (обновлено: 15:45 15.01.2026)
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию - РИА Новости, 15.01.2026
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия у дверей МИД РФ
Незаявленный сотрудник спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль был направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве. Британца лишили аккредитации, ему предписано уехать в двухнедельный срок. Ранее сегодня МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию, она пыталась войти не в ту дверь.
2026-01-15T10:18
true
PT0M41S
Протестующие заблокировали машину поверенной у здания министерства
Поверенную в делах Великобритании вызвали в министерство, ей был заявлен протест. Если Лондон пойдет на эскалацию ситуации с выявленным сотрудником спецслужб, Москва даст решительный "зеркальный" ответ. На выходе из министерства машину поверенной заблокировали протестующие.
2026-01-15T10:18
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
Бойцы спецназа ФСБ России
Бойцы спецназа ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ФСБ России выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства.
"Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", — заявили в спецслужбе.
Дэвис Гарет Самьюэль
Британского агента лишили аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.
В четверг МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест из-за ситуации с британским агентом, выдававшим себя за сотрудника посольства.
На Смоленской площади предупредили, что Москва даст зеркальный ответ, если Лондон продолжит эскалацию.
Протестующие освистали британского дипломата после визита в МИД и блокировали ее машину около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.
 
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Великобритания
 
 
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала