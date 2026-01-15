https://ria.ru/20260115/fsb-2067990001.html
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия у дверей МИД РФ
Незаявленный сотрудник спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль был направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.
Британца лишили аккредитации, ему предписано уехать в двухнедельный срок.
Ранее сегодня МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию, она пыталась войти не в ту дверь.
Протестующие заблокировали машину поверенной у здания министерства
Поверенную в делах Великобритании вызвали в министерство, ей был заявлен протест.
Если Лондон пойдет на эскалацию ситуации с выявленным сотрудником спецслужб, Москва даст решительный "зеркальный" ответ.
На выходе из министерства машину поверенной заблокировали протестующие.
ФСБ выявила британского агента, засланного в РФ под видом сотрудника посольства
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ФСБ России выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства.
"Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", — заявили в спецслужбе.
Британского агента лишили аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.
В четверг МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест из-за ситуации с британским агентом, выдававшим себя за сотрудника посольства.
На Смоленской площади предупредили, что Москва даст зеркальный ответ, если Лондон
продолжит эскалацию.
Протестующие освистали британского дипломата после визита в МИД и блокировали ее машину около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.