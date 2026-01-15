Суд в ФРГ допустил, что теракт на "Северных потоках" совершен по заказу

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд ФРГ считает весьма вероятными доводы обвинения, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Севпотоках" по поручению государства, Верховный суд ФРГ считает весьма вероятными доводы обвинения, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Севпотоках" по поручению государства, сообщается в документе суда.

"Обвиняемому, который был офицером подразделения специального назначения вооруженных сил Украины , была поручена задача координировать действия и руководить группой. С высокой степенью вероятности он и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства", - говорится в датированном 10 декабря документе на сайте суда.

В решении аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого, кроме того, согласно документу, гражданин Украины не может быть отпущен из-за "опасности побега".

В документе сообщается также, что если подозреваемый действительно был причастен к акту диверсии, то в данном случае - вопреки доводам защиты - не действует иммунитет должностных лиц. В разделе обвинения в документе приводятся также доводы выступающей в качестве гособвинителя прокуратуры о совершении теракта по поручению государства.

"На это указывают тип использованного взрывчатого вещества, применение подлинных удостоверений личности с ложными персональными данными, а также профессиональный характер действий исполнителей, который предполагал высокий уровень специальных знаний и хорошую подготовку", - говорится в документе.

Кроме того, прокуратура указывает, что целью, по всей видимости, было посредством акта диверсии "по крайней мере на длительный срок воспрепятствовать поставкам российского газа". "Исходя из этого можно предположить, что преступление преследовало прежде всего политическую цель", - считает обвинение.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.