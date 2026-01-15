Рейтинг@Mail.ru
Суд в ФРГ допустил, что теракт на "Северных потоках" совершен по заказу - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 15.01.2026 (обновлено: 23:11 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/frg-2068183310.html
Суд в ФРГ допустил, что теракт на "Северных потоках" совершен по заказу
Суд в ФРГ допустил, что теракт на "Северных потоках" совершен по заказу - РИА Новости, 15.01.2026
Суд в ФРГ допустил, что теракт на "Северных потоках" совершен по заказу
Верховный суд ФРГ считает весьма вероятными доводы обвинения, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:45:00+03:00
2026-01-15T23:11:00+03:00
в мире
германия
италия
украина
вооруженные силы украины
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
https://ria.ru/20260115/potoki-2068183449.html
https://ria.ru/20260115/germaniya-2068185693.html
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064629810.html
германия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, италия, украина, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Италия, Украина, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2
Суд в ФРГ допустил, что теракт на "Северных потоках" совершен по заказу

ВС ФРГ: экс-офицер ВСУ мог совершить диверсию на Северных потоках по заказу

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд ФРГ считает весьма вероятными доводы обвинения, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Севпотоках" по поручению государства, сообщается в документе суда.
"Обвиняемому, который был офицером подразделения специального назначения вооруженных сил Украины, была поручена задача координировать действия и руководить группой. С высокой степенью вероятности он и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства", - говорится в датированном 10 декабря документе на сайте суда.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 21:46
В решении аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого, кроме того, согласно документу, гражданин Украины не может быть отпущен из-за "опасности побега".
В документе сообщается также, что если подозреваемый действительно был причастен к акту диверсии, то в данном случае - вопреки доводам защиты - не действует иммунитет должностных лиц. В разделе обвинения в документе приводятся также доводы выступающей в качестве гособвинителя прокуратуры о совершении теракта по поручению государства.
"На это указывают тип использованного взрывчатого вещества, применение подлинных удостоверений личности с ложными персональными данными, а также профессиональный характер действий исполнителей, который предполагал высокий уровень специальных знаний и хорошую подготовку", - говорится в документе.
Кроме того, прокуратура указывает, что целью, по всей видимости, было посредством акта диверсии "по крайней мере на длительный срок воспрепятствовать поставкам российского газа". "Исходя из этого можно предположить, что преступление преследовало прежде всего политическую цель", - считает обвинение.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В ФРГ признали, что "Северные потоки" играли важную роль в энергоснабжении
Вчера, 22:05
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сергей Нечаев: власти Германии молчат о терактах на "Северных потоках"
26 декабря 2025, 11:00
 
В миреГерманияИталияУкраинаВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала