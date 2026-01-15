Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам, пишут СМИ

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Германии после вступления в силу закона о реформировании военного призыва разослали первые письма возможным новобранцам с опросниками для прохождения медкомиссии, сообщает издание Zeit.

Бундесвер начал рассылку первых брошюр и писем, связанных с прохождением комиссии в рамках новой военной службы", - пишет издание со ссылкой на представительницу бундесвера.

Помимо правовой информации, в письмах содержатся QR-коды, ведущие на анкету в интернете, адресованную приблизительно 700 тысячам женщин и мужчин, которые достигнут совершеннолетия в 2026 году.

Тем, кто уже достиг 18-летнего возраста к началу года, письма будут направлены позднее. Первые добровольцы должны приступить к службе в ближайшие месяцы.

Закон о новом формате добровольной военной службы, который вступил в силу 1 января, создан по образцу шведской модели и обязывает всех молодых мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года, заполнять опросник о весе, росте и личных данных. Он может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы же воинского учета модернизируются и оцифровываются.

Согласно найденному в коалиции компромиссу, срок военной службы будет составлять минимум шесть месяцев. Молодые люди, которые добровольно решат ее пройти, будут получать ежемесячное вознаграждение размером не менее 2,6 тысячи евро брутто; военнослужащие по контракту будут зарабатывать минимум 2,7 тысячи евро, включая проживание. Кроме того, по возможности должно будет обеспечиваться место службы недалеко от места прописки.

Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.