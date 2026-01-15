Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/frg-2068173577.html
Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам, пишут СМИ
Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам, пишут СМИ
Вооруженные силы Германии после вступления в силу закона о реформировании военного призыва разослали первые письма возможным новобранцам с опросниками для... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:32:00+03:00
2026-01-15T20:32:00+03:00
в мире
германия
бундесвер германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067936235.html
https://ria.ru/20260114/filippo-2067852640.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5984dab02ace37b6a03a0235e8624d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бундесвер германии
В мире, Германия, Бундесвер Германии
Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам, пишут СМИ

Zeit: Бундесвер разослал письма потенциальным новобранцам в рамках призыва

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Германии после вступления в силу закона о реформировании военного призыва разослали первые письма возможным новобранцам с опросниками для прохождения медкомиссии, сообщает издание Zeit.
"Бундесвер начал рассылку первых брошюр и писем, связанных с прохождением комиссии в рамках новой военной службы", - пишет издание со ссылкой на представительницу бундесвера.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
14 января, 23:34
Помимо правовой информации, в письмах содержатся QR-коды, ведущие на анкету в интернете, адресованную приблизительно 700 тысячам женщин и мужчин, которые достигнут совершеннолетия в 2026 году.
Тем, кто уже достиг 18-летнего возраста к началу года, письма будут направлены позднее. Первые добровольцы должны приступить к службе в ближайшие месяцы.
Закон о новом формате добровольной военной службы, который вступил в силу 1 января, создан по образцу шведской модели и обязывает всех молодых мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года, заполнять опросник о весе, росте и личных данных. Он может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы же воинского учета модернизируются и оцифровываются.
Согласно найденному в коалиции компромиссу, срок военной службы будет составлять минимум шесть месяцев. Молодые люди, которые добровольно решат ее пройти, будут получать ежемесячное вознаграждение размером не менее 2,6 тысячи евро брутто; военнослужащие по контракту будут зарабатывать минимум 2,7 тысячи евро, включая проживание. Кроме того, по возможности должно будет обеспечиваться место службы недалеко от места прописки.
Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март прошлого года составляла примерно 182 тысячи человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии в отношении Украины
14 января, 16:20
 
В миреГерманияБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала