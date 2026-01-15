Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали беженцев с Украины поторопиться с поиском работы
12:16 15.01.2026
В Германии призвали беженцев с Украины поторопиться с поиском работы
В Германии призвали беженцев с Украины поторопиться с поиском работы
Украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны будут поторопиться с поиском работы после отмены выплаты им базового социального... РИА Новости, 15.01.2026
в мире, германия, украина, bild
В мире, Германия, Украина, Bild
В Германии призвали беженцев с Украины поторопиться с поиском работы

Министр труда ФРГ призвал беженцев с Украины поторопиться с поиском работы

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны будут поторопиться с поиском работы после отмены выплаты им базового социального пособия Bürgergeld, заявила министр труда ФРГ Бэрбель Бас.
Парламент ФРГ (бундестаг) рассматривает в четверг в первом чтении законопроект об отмене базового социального пособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища. Соответствующий законопроект ранее был одобрен правительством ФРГ.
"Те (беженцы - ред.), кто может работать, должны приложить усилия как можно скорее найти работу. При этом агентства по трудоустройству, конечно, могут оказать поддержку и консультационную помощь", - сказала Бас, представляя законопроект в бундестаге.
Министр подчеркнула, что отмена базового соцпособия для вновь прибывших в Германию украинских беженцев будет означать для них смену правового статуса. "При этом переход от базового обеспечения к пособиям для просителей убежища организован таким образом, чтобы никто не испытывал чрезмерной нагрузки: ни те, кто подпадает под новые нормы, ни муниципалитеты, ни центры занятости", - заверила Бас.
С 2022 года в Германию въехали более 1,2 миллиона украинских граждан. По данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них трудоустроены. По данным на август, 134 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое соцпособие.
Таблоид Bild ранее сообщал, что траты на базовое соцпособие Bürgergeld по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Заголовок открываемого материала