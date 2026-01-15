Франция напугана милитаризацией ненастоящих арийцев

"Когда режим может удержаться у власти только с помощи насилия, он фактически закончил свое существование. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима" — кто это и о чем? Путешествующий по Индии германский канцлер Мерц об Иране. Ненастоящие арийцы пророчат смену власти у настоящих (Иран — это и есть буквально "страна ариев"). Между тем прямо накануне отъезда Мерца в Германии опубликовали свежие социологические опросы — его партию, ХДС/ХСС, поддерживают менее четверти избирателей.

Вроде бы эти 24 процента не так мало, ведь есть еще и второй партнер по коалиции — СДПГ, которой симпатизируют 15 процентов немцев. Но тут важна тенденция — в начале прошлого года рейтинг ХДС составлял 33 процента, а на выборах в феврале прошлого года партия получила 28,5 процента. И самое главное: когда ХДС/ХСС поддерживал каждый третий немец, рейтинг "Альтернативы для Германии" составлял 18 процентов, то есть Мерц был почти в два раза популярнее главных оппозиционеров. А на прошлой неделе рейтинг АдГ достиг 27 процентов — на три процента выше, чем у христианских демократов. Такого заметного отрыва еще никогда не было, и, если тенденция продолжится, со временем "альтернативщики" смогут не просто закрепиться на позиции главной немецкой партии, но и увеличить превосходство над ХДС/ХСС до двузначной цифры.

И тогда смена власти в Германии станет только вопросом времени и может случиться уже на очередных парламентских выборах в 2029 году. То есть к этому времени будет актуальным уже не вопрос о коалиции между ХДС и АдГ в качестве младшего партнера (пока что даже это представляется абсолютным кошмаром для системных партий), а формирование коалиции и правительства во главе с представителем АдГ. То, что этот сценарий вовсе не фантастика, уже начинают понимать главные соседи немцев — французы.

Неслучайно на днях в Bloomberg появилась статья о том, что в Париже "со страхом и тревогой" наблюдают за программой и темпами перевооружения Германии. Что вдруг? Ведь, казалось бы, Франция и Германия — это два локомотива евроинтеграции, становящейся еще более актуальной на фоне растущего давления США на Европу. Если раньше о стратегической автономии Европы вспоминал только Макрон, то теперь уже и Мерц говорит о необходимости для европейцев брать больше ответственности за собственную безопасность — понятно, что в первую очередь из-за "российской угрозы" (то есть желания расширить европейское пространство на восток за счет исторических русских земель), но ведь и на реальную американскую угрозу Гренландии, которая в случае реализации просто развалит НАТО, надо как-то реагировать. Самое время для демонстрации нерушимого франко-германского единства?

Нет, потому что тектонические геополитические сдвиги обнажают "вечные ценности", то суть вещей. Во Франции боятся милитаризации Германии, потому что не уверены не только в будущем НАТО, но и в перспективах Евросоюза. Причем не столь уж отдаленных: как пишет Bloomberg, в Париже опасаются резкого военного усиления ФРГ, нарушающего давнее равновесие сил на континенте. Если немецкий ВПК станет сильнейшим на континенте, то это не только произойдет за счет ослабления позиций французской военной промышленности, но и приведет к росту политических амбиций Германии, а ведь в Париже традиционно исходят из того, что политическим лидером евроинтеграции является Франция, а Германия служит лишь экономическим локомотивом ЕС. Если Германия станет единоличным паровозом ЕС, то какова участь Франции?

И это еще не самый опасный сценарий: главной причиной французских переживаний по поводу германской милитаризации является возможный приход к власти в ФРГ в 2029 году "Альтерантивы для Германии", то есть возрожденная немецкая армия и военно-промышленный комплекс окажутся в руках "праворадикального" (как их маркирует европейская атлантическая элита) правительства. Тут в головах французских стратегов, на наш взгляд, должны появляться два сценария, один хуже другого: ведомая АдГ Германия развалит Евросоюз и обратит свои взоры на Францию, потребовав вернуть Эльзас-Лотарингию, или же, наоборот, железной рукой начнет ускорять евроинтеграцию, принуждая все национальные государства отказываться от полномочий в пользу европейских структур, которые быстро превратятся просто в ширму для канцелярии нового, "четвертого рейха". Бедная Франция — какой ужас готовит ей "альтернативная Германия"!