Опрос показал, какую музыку слушают россияне
Более половины российских слушателей музыки (56%) предпочитают отечественные композиции, 12% респондентов - зарубежные, следует из опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 15.01.2026
Опрос показал, какую музыку слушают россияне
ФОМ: 56% российских слушателей музыки предпочитают отечественные композиции
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Более половины российских слушателей музыки (56%) предпочитают отечественные композиции, 12% респондентов - зарубежные, следует
из опроса Фонда "Общественное мнение".
Согласно результатам опроса, 47% граждан РФ
слушают музыку практически ежедневно, 17% - два-три раза в неделю, 12% - реже чем раз в неделю, а около четверти опрошенных (23%) сказали, что практически не слушают музыку.
Слушателям больше всего нравятся такие музыкальные направления, как отечественная эстрада (23%), русский шансон (21%), классика (20%), отечественная поп-музыка (18%), народная, этническая музыка (13%) и русский рок (13%).
В то же время почти половина россиян (47%) считают, что государство должно следить за тем, какие песни исполняются в стране, и вводить определенные ограничения. Тогда как 41% опрошенных уверены, что никаких ограничений на исполнение песен быть не должно.
Среди тех, кто придерживается мнения, что государство должно контролировать исполнение песен, 18% респондентов отметили, что под запретом должны быть нецензурные выражения и оскорбления в музыке, 5% - песни, призывающие к насилию, экстремизму и нацизму, еще 5% заявили, что цензура нужна в целом, и под запретом должна быть пропаганда негатива.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус
" проведен 19-22 декабря 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.