Экс-глава Финляндии начал работу над докладом о безопасности Европы без США
Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё возглавил работу гад докладом о безопасности Европы без участия со стороны США, сообщает издание Iltalehti. РИА Новости, 15.01.2026
В мире, Европа, США, Финляндия, Саули Ниинисте, НАТО
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё возглавил работу гад докладом о безопасности Европы без участия со стороны США, сообщает издание Iltalehti.
"Ниинистё
возглавляет работу по подготовке доклада о том, как гарантировать обороноспособность Европы
без участия США", - говорится в сообщении.
Как уточняет газета, докладом занимается расположенный в Брюсселе
Центр европейских политических исследований (CEPS). По данным газеты, в работе участвуют эксперты из разных стран, завершение работы над докладом намечено на март.
"Речь о том, как наилучшим образом обеспечить военную безопасность Европы в случае, если отношение США
к НАТО
будет вызывать вопросы. Ответом на это может стать более европейское НАТО", - сказал Ниинистё изданию.
Он выразил мнение, что НАТО "не исчезнет", если США выйдут из альянса или откажутся выполнять требования 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне.
"НАТО не исчезнет, но его значение существенно изменится. Именно поэтому нам, европейцам, нужно активизироваться, чтобы это изменение не было слишком радикальными", - сказал бывший глава республики.