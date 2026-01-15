Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Финляндии начал работу над докладом о безопасности Европы без США - РИА Новости, 15.01.2026
14:15 15.01.2026 (обновлено: 14:21 15.01.2026)
Экс-глава Финляндии начал работу над докладом о безопасности Европы без США
Экс-глава Финляндии начал работу над докладом о безопасности Европы без США
Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё возглавил работу гад докладом о безопасности Европы без участия со стороны США, сообщает издание Iltalehti. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, европа, сша, финляндия, саули ниинисте, нато
В мире, Европа, США, Финляндия, Саули Ниинисте, НАТО
Экс-глава Финляндии начал работу над докладом о безопасности Европы без США

Бывший президент Финляндии возглавил доклад о безопасности ЕС без США

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё возглавил работу гад докладом о безопасности Европы без участия со стороны США, сообщает издание Iltalehti.
"Ниинистё возглавляет работу по подготовке доклада о том, как гарантировать обороноспособность Европы без участия США", - говорится в сообщении.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису
11:28
Как уточняет газета, докладом занимается расположенный в Брюсселе Центр европейских политических исследований (CEPS). По данным газеты, в работе участвуют эксперты из разных стран, завершение работы над докладом намечено на март.
"Речь о том, как наилучшим образом обеспечить военную безопасность Европы в случае, если отношение США к НАТО будет вызывать вопросы. Ответом на это может стать более европейское НАТО", - сказал Ниинистё изданию.
Он выразил мнение, что НАТО "не исчезнет", если США выйдут из альянса или откажутся выполнять требования 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне.
"НАТО не исчезнет, но его значение существенно изменится. Именно поэтому нам, европейцам, нужно активизироваться, чтобы это изменение не было слишком радикальными", - сказал бывший глава республики.
Финские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию
11:15
 
