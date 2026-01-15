Экс-глава Финляндии начал работу над докладом о безопасности Европы без США

Он выразил мнение, что НАТО "не исчезнет", если США выйдут из альянса или откажутся выполнять требования 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне.

"НАТО не исчезнет, но его значение существенно изменится. Именно поэтому нам, европейцам, нужно активизироваться, чтобы это изменение не было слишком радикальными", - сказал бывший глава республики.