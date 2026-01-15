Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя требование президента США Дональда Трампа к Дании, выразила надежду, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису в НАТО.
В среду Трамп через НАТО потребовал от Дании немедленно "убраться" из Гренландии, ранее он неоднократно озвучивал претензии на овладение островом.
"Будем надеяться, что это не приведет НАТО к кризису, и у всех нас есть в этом заинтересованность. У Финляндии тоже очень большая заинтересованность в том, чтобы НАТО оставалось функциональным и надежным с точки зрения сдерживания и обороны в отношении всего альянса", - сказала Валтонен в эфире телерадиовещателя Yle.
Министр добавила, что страны альянса хотят решить этот вопрос путем переговоров, а не конфронтации, уделяя больше внимания безопасности в Арктике в рамках НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.