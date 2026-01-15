Рейтинг@Mail.ru
Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 15.01.2026 (обновлено: 14:16 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/finljandija-2068008340.html
Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису
Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису - РИА Новости, 15.01.2026
Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя требование президента США Дональда Трампа к Дании, выразила надежду, что вопрос о будущем... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:28:00+03:00
2026-01-15T14:16:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
нато
евросоюз
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
https://ria.ru/20260115/finljandija-2068005011.html
https://ria.ru/20260105/podderzhka-2066417242.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису

МИД Финляндии надеется, что вопрос о Гренландии не приведет к кризису в НАТО

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя требование президента США Дональда Трампа к Дании, выразила надежду, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису в НАТО.
В среду Трамп через НАТО потребовал от Дании немедленно "убраться" из Гренландии, ранее он неоднократно озвучивал претензии на овладение островом.
Финские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Финляндия еще не приняла решение об отправке военных в Гренландию
11:15
"Будем надеяться, что это не приведет НАТО к кризису, и у всех нас есть в этом заинтересованность. У Финляндии тоже очень большая заинтересованность в том, чтобы НАТО оставалось функциональным и надежным с точки зрения сдерживания и обороны в отношении всего альянса", - сказала Валтонен в эфире телерадиовещателя Yle.
Министр добавила, что страны альянса хотят решить этот вопрос путем переговоров, а не конфронтации, уделяя больше внимания безопасности в Арктике в рамках НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии
5 января, 02:06
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала