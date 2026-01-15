Финляндия надеется, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя требование президента США Дональда Трампа к Дании, выразила надежду, что вопрос о будущем Гренландии не приведет к кризису в НАТО.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.