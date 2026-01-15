Рейтинг@Mail.ru
Турция не видит идеологической подоплеки в протестах в Иране, заявил Фидан - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/fidan-2068088442.html
Турция не видит идеологической подоплеки в протестах в Иране, заявил Фидан
Турция не видит идеологической подоплеки в протестах в Иране, заявил Фидан - РИА Новости, 15.01.2026
Турция не видит идеологической подоплеки в протестах в Иране, заявил Фидан
Протесты в Иране вызваны экономической ситуацией в стране и не имеют идеологической подоплеки, несмотря на утверждения врагов Тегерана, заявил в четверг министр РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:39:00+03:00
2026-01-15T15:39:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
хакан фидан
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067087361_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7fdcfb358e899380618fc33f5949f05e.jpg
https://ria.ru/20260115/irane-2068080413.html
https://ria.ru/20260115/kitaj-2068061954.html
иран
сша
тегеран (город)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067087361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a69d912ca0d252de0bf80b6812eb1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), хакан фидан, турция
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Хакан Фидан, Турция
Турция не видит идеологической подоплеки в протестах в Иране, заявил Фидан

Фидан: протесты в Иране не имеют идеологической подоплеки

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Протесты в Иране вызваны экономической ситуацией в стране и не имеют идеологической подоплеки, несмотря на утверждения врагов Тегерана, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Возникает путаница, так как недовольство граждан из-за экономических проблем и других трудностей изображается так, будто это идеологически мотивированное восстание против властей. А если приглядеться поближе, ничего такого нет и в помине, нет обстановки, способной разжечь аппетит некоторых враждебно настроенных к Тегерану стран", - заявил Фидан журналистам в Стамбуле.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Иране сохраняется вероятность возобновления акций, сообщил источник
15:21
США могут нанести удар по Ирану крылатыми ракетами Tomahawk с эсминцев, находящихся на Ближнем Востоке, а также задействовать боевую авиацию, способную достичь целей с баз в США и за рубежом, пишет издание Wall Street Journal.
Ранее американские СМИ сообщали, что значительная часть американских войск и кораблей ранее была переброшена в Карибский бассейн на фоне напряженности с Венесуэлой или вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион. В том числе речь идет об американском суперавианосце USS Gerald Ford с ударной группой.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране
14:21
 
В миреИранСШАТегеран (город)Хакан ФиданТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала