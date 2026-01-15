Турция не видит идеологической подоплеки в протестах в Иране, заявил Фидан

СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Протесты в Иране вызваны экономической ситуацией в стране и не имеют идеологической подоплеки, несмотря на утверждения врагов Тегерана, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.