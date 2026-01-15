Лидер Reform UK заявил о потере статуса британскими консерваторами

ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж на фоне перехода теневого министра юстиции в его партию заявил, что консерваторы потеряют статус национальной партии после местных выборов в мае.

Ранее британский теневой министр юстиции от консерваторов Роберт Дженрик был исключен из партии за намерение "дезертировать" в другую партию. В итоге Фараж на совместной с Дженриком пресс-конференции заявил, что бывший консерватор вступил в Reform UK. Дженрик стал первым действующим видным политиком, перешедшим в ряды популистов.

"Все реалисты понимают, что после 7 мая Консервативная партия перестанет быть национальной политической партией", - заявил Фараж на пресс-конференции.

Фараж поблагодарил лидера консерваторов Кеми Баденок за "подарок" и заявил, что до исключения из партии консерваторов Дженрик не собирался переходить в Reform UK, однако вел переговоры с Фаражем.

В мае в Великобритании пройдут местные выборы, на которых Reform UK, как ожидается, получит значительное количество мандатов за счет традиционных партий, особенно консерваторов.

В понедельник из партии консерваторов в Reform UK перешел бывший министр финансов Британии Надим Захави. До этого аналогичные переходы совершали члены местных органов власти. Случаи "дезертирства" происходят на фоне резкого роста популярности Reform UK и низкого рейтинга традиционных партий, включая консерваторов.

Сентябрьский опрос компании YouGov показал, что в случае объявления выборов Reform UK могла бы получить 311 мест в Палате общин и стать крупнейшей парламентской партией. Аналогичный опрос, проведенный в июне, показал, что тогда партия могла претендовать на 271 место. Для получения абсолютного большинства любой партии необходимо получить не менее 326 мест. При этом на данный момент у Reform UK всего пять мест.