В ЕС растет тревога, что их ПВО не остановит "Орешник", заявил аналитик

АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Европа начинает осознавать, что ее системы ПВО и ПРО могут оказаться недостаточными для противодействия российской ракете "Орешник", а недавний точечный удар возмездия по военным объектам на Украине повлиял на расчеты ЕС в сфере безопасности, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди.