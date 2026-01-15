Рейтинг@Mail.ru
В ЕС растет тревога, что их ПВО не остановит "Орешник", заявил аналитик - РИА Новости, 15.01.2026
05:34 15.01.2026
В ЕС растет тревога, что их ПВО не остановит "Орешник", заявил аналитик
В ЕС растет тревога, что их ПВО не остановит "Орешник", заявил аналитик - РИА Новости, 15.01.2026
В ЕС растет тревога, что их ПВО не остановит "Орешник", заявил аналитик
Европа начинает осознавать, что ее системы ПВО и ПРО могут оказаться недостаточными для противодействия российской ракете "Орешник", а недавний точечный удар... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:34:00+03:00
2026-01-15T05:34:00+03:00
В ЕС растет тревога, что их ПВО не остановит "Орешник", заявил аналитик

РИА Новости: Эфенди заявил, что ЕС осознает, что их системы ПВО недостаточны

АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Европа начинает осознавать, что ее системы ПВО и ПРО могут оказаться недостаточными для противодействия российской ракете "Орешник", а недавний точечный удар возмездия по военным объектам на Украине повлиял на расчеты ЕС в сфере безопасности, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди.
Эксперт связывает изменение подходов Запада к урегулированию конфликта на Украине с тем, что в Европе учитывают характеристики "Орешника", которым Россия поражает цели на Украине.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО
05:12
"Развитие Россией гиперзвуковых систем, включая "Орешник", ставит под сомнение западные доктрины и технологические решения в области противовоздушной и противоракетной обороны. Существующие комплексы, такие как Patriot и SAMP/T, могут оказаться недостаточными для отражения угроз подобного типа. Европа стала это осознавать", - сказал он.
ВС РФ в ночь на 9 января нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники. Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Стыдно и смешно: западные эксперты разоблачили военную гордость России
19 декабря 2025, 08:00
 
