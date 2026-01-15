Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на нефть из России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Евросоюз с февраля снизит потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель, говорится в регламенте Комиссии ЕС 2026/124.
"Цена на сырую нефть <...> заменяется следующей: 44,1 — 1 февраля", — указано в документе.
Как передавало Reuters, G7 и ЕС ведут переговоры о замене потолка цен полным запретом перевозить нефтепродукты морским путем. По данным издания, это решение могут принять в следующем санкционном пакете Брюсселя.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.
С 3 сентября прошлого года ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, затем это сделали Британия, Швейцария, Канада, Новая Зеландия.
В ответ на действия Запада президент Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
