10:28 15.01.2026 (обновлено: 11:24 15.01.2026)
Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на нефть из России
экономика, россия, австралия, швейцария, владимир путин, евросоюз, g7, дональд трамп
Экономика, Россия, Австралия, Швейцария, Владимир Путин, Евросоюз, G7, Дональд Трамп
Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на нефть из России

ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на нефть из России до $44,1 за баррель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Евросоюз с февраля снизит потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель, говорится в регламенте Комиссии ЕС 2026/124.
"Цена на сырую нефть <...> заменяется следующей: 44,1 — 1 февраля", — указано в документе.

Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В ЕС призвали к давлению на Китай для прекращения покупки российской нефти
13 января, 19:39
Как передавало Reuters, G7 и ЕС ведут переговоры о замене потолка цен полным запретом перевозить нефтепродукты морским путем. По данным издания, это решение могут принять в следующем санкционном пакете Брюсселя.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп заявил, что США готовы продавать России нефть
10 января, 00:26
С 3 сентября прошлого года ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, затем это сделали Британия, Швейцария, Канада, Новая Зеландия.
В ответ на действия Запада президент Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
 
