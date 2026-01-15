Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России

БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Евросоюзу следует пересмотреть экономические отношения с Китаем и укрепить устойчивость в отношении Пекина в связи с тем, что тот якобы поддерживает Россию, говорится в докладе комитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE).
"Россия при поддержке таких партнеров, как Иран, КНДР и Белоруссия, названа основной угрозой европейской безопасности, тогда как Китай охарактеризован как стратегический конкурент, поддержка которым России, по мнению депутатов, требует от ЕС пересмотра экономических отношений и укрепления устойчивости в отношении Пекина", - сказано в документе.
В октябре официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира и стремится играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о якобы поддержке Китаем России в продолжении специальной военной операции.
