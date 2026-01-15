Рейтинг@Mail.ru
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/evroparlament-2068090590.html
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России - РИА Новости, 15.01.2026
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России
Евросоюзу следует пересмотреть экономические отношения с Китаем и укрепить устойчивость в отношении Пекина в связи с тем, что тот якобы поддерживает Россию,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:45:00+03:00
2026-01-15T15:45:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
владимир зеленский
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
https://ria.ru/20260104/kitay-2066245522.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, владимир зеленский, европарламент, евросоюз
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Зеленский, Европарламент, Евросоюз
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России

Комитет ЕП по обороне призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Евросоюзу следует пересмотреть экономические отношения с Китаем и укрепить устойчивость в отношении Пекина в связи с тем, что тот якобы поддерживает Россию, говорится в докладе комитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE).
"Россия при поддержке таких партнеров, как Иран, КНДР и Белоруссия, названа основной угрозой европейской безопасности, тогда как Китай охарактеризован как стратегический конкурент, поддержка которым России, по мнению депутатов, требует от ЕС пересмотра экономических отношений и укрепления устойчивости в отношении Пекина", - сказано в документе.
В октябре официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира и стремится играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о якобы поддержке Китаем России в продолжении специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Китай грозит окончательно добить экономику Евросоюза
4 января, 08:00
 
В миреКитайРоссияПекинВладимир ЗеленскийЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала