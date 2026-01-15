МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Евросоюз обладает лишь банковскими связями и ненавистью к России, но не ресурсами, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
Журналист обратил внимание, в частности, на канцлера Германии Фридриха Мерца. Санчес отметил его готовность позволить своим людям замерзнуть зимой, лишь бы "насолить России".
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
