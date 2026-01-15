Рейтинг@Mail.ru
"Завистливый ребенок". Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 15.01.2026 (обновлено: 19:03 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/evropa-2068158308.html
"Завистливый ребенок". Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе
"Завистливый ребенок". Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 15.01.2026
"Завистливый ребенок". Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе
Евросоюз обладает лишь банковскими связями и ненавистью к России, но не ресурсами, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:02:00+03:00
2026-01-15T19:03:00+03:00
евросоюз
фридрих мерц
германия
европа
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260115/zapad-2068105495.html
https://ria.ru/20260105/udar-2066490697.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, фридрих мерц, германия, европа, россия, в мире
Евросоюз, Фридрих Мерц, Германия, Европа, Россия, В мире
"Завистливый ребенок". Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе

Журналист Санчес: у ЕС нет ничего, кроме банковских связей и ненависти к России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Евросоюз обладает лишь банковскими связями и ненавистью к России, но не ресурсами, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
«
"Что есть у России такого, чего нет у Европы? Ну, на этот раз реальные ресурсы. Как завистливый ребенок, Европа хочет то, чего у нее нет. У ЕС нет ничего, кроме банковских связей и сильной ненависти к России", — написал он.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СМИ раскрыли, какой удар получил ЕС от России
Вчера, 16:36
Журналист обратил внимание, в частности, на канцлера Германии Фридриха Мерца. Санчес отметил его готовность позволить своим людям замерзнуть зимой, лишь бы "насолить России".
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Германии раскрыли, какой "удар" получил ЕС от России
5 января, 16:29
 
ЕвросоюзФридрих МерцГерманияЕвропаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала