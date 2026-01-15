"Завистливый ребенок". Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе

Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.