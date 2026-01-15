Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником" - РИА Новости, 15.01.2026
18:06 15.01.2026
В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником"
В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником"
Попытки Совета Европы "наказать" Россию после удара "Орешником" по целям подо Львовом обречены на провал и осмеяние, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 15.01.2026
В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником"

Захарова: попытки СЕ наказать РФ за удар "Орешником" обречены на провал

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Попытки Совета Европы "наказать" Россию после удара "Орешником" по целям подо Львовом обречены на провал и осмеяние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь хочу подчеркнуть – попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Медведев сравнил ночной удар по Украине с уколом галоперидола
9 января, 12:07
Как отметила Захарова, конъюнктурные демарши оппонентов из Страсбурга ничего не изменят, а с учетом принятого Россией решения о прекращении членства в Совете Европы комментировать подобные измышления с правовой точки зрения смысла нет.
"Совет Европы безоговорочно поддерживает преступный киевский режим, солидаризируется с ним. Применительно к украинскому конфликту эта контролируемая недружественными странами организация демонстрирует поразительную изобретательность, одиозные и двойные стандарты", - подчеркнула она.
ВС РФ в ночь на 9 января нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Европе сочли удар "Орешником" предупреждением ЕС и США
9 января, 17:56
 
РоссияСтрасбургНовгородская областьМария ЗахароваСовет Европы
 
 
