В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником"
В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником" - РИА Новости, 15.01.2026
В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником"
Попытки Совета Европы "наказать" Россию после удара "Орешником" по целям подо Львовом обречены на провал и осмеяние, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Попытки Совета Европы "наказать" Россию после удара "Орешником" по целям подо Львовом обречены на провал и осмеяние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь хочу подчеркнуть – попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как отметила Захарова
, конъюнктурные демарши оппонентов из Страсбурга
ничего не изменят, а с учетом принятого Россией
решения о прекращении членства в Совете Европы
комментировать подобные измышления с правовой точки зрения смысла нет.
"Совет Европы безоговорочно поддерживает преступный киевский режим, солидаризируется с ним. Применительно к украинскому конфликту эта контролируемая недружественными странами организация демонстрирует поразительную изобретательность, одиозные и двойные стандарты", - подчеркнула она.
ВС РФ в ночь на 9 января нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области
, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.