Путин выразил надежду на возвращение стран ЕС к конструктивному общению
Путин выразил надежду на возвращение стран ЕС к конструктивному общению - РИА Новости, 15.01.2026
Путин выразил надежду на возвращение стран ЕС к конструктивному общению
Хочется верить, что европейские страны вернутся к конструктивному общению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
Путин выразил надежду на возвращение стран ЕС к конструктивному общению
