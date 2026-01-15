В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Европе все громче звучат призывы к отставке главы евродипломатии Каи Каллас, пишет газета Berliner Zeitung.
«
"Теперь в Европе требуют даже отставки Каллас", — говорится в публикации.
По мнению издания, политическое положение главы евродипломатии стало скользким. Так, она все чаще теряет важных партнеров — например, госсекретарь США Марк Рубио неоднократно отказывался от переговоров с ней, отмечает Berliner Zeitung.
На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил снять Каллас с поста. По его словам, Евросоюз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по происходящим в мире событиям.
С аналогичной идеей выступил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Он полагает, что уход Каллас в отставку еще может спасти то, что осталось от европейской дипломатии. Чем раньше ЕС вернется к реальности, тем будет лучше, считает Мема.