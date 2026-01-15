Рейтинг@Mail.ru
В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ
08:57 15.01.2026 (обновлено: 12:12 15.01.2026)
В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ
В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ
В Европе все громче звучат призывы к отставке главы евродипломатии Каи Каллас, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
европа
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
в мире, европа, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Европа, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ

Berliner Zeitung: в Европе требуют отставки главы евродипломатии Каи Каллас

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Европе все громче звучат призывы к отставке главы евродипломатии Каи Каллас, пишет газета Berliner Zeitung.
"Теперь в Европе требуют даже отставки Каллас", — говорится в публикации.

По мнению издания, политическое положение главы евродипломатии стало скользким. Так, она все чаще теряет важных партнеров — например, госсекретарь США Марк Рубио неоднократно отказывался от переговоров с ней, отмечает Berliner Zeitung.
На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил снять Каллас с поста. По его словам, Евросоюз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по происходящим в мире событиям.
С аналогичной идеей выступил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Он полагает, что уход Каллас в отставку еще может спасти то, что осталось от европейской дипломатии. Чем раньше ЕС вернется к реальности, тем будет лучше, считает Мема.
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Финский политик призвал главу евродипломатии Каллас уйти в отставку
13 января, 08:52
 
В миреЕвропаКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
