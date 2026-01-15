Рейтинг@Mail.ru
Европа находится в отчаянии, считает политолог - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/evropa-2067966199.html
Европа находится в отчаянии, считает политолог
Европа находится в отчаянии, считает политолог - РИА Новости, 15.01.2026
Европа находится в отчаянии, считает политолог
Европа в настоящее время находит в отчаянии, поскольку больше не может жить за чужой счет, а также полагаться на защиту США, уверен научный руководитель... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T07:17:00+03:00
2026-01-15T07:17:00+03:00
в мире
европа
сша
сергей караганов
такер карлсон
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260114/es-2067933676.html
https://ria.ru/20260115/kallas-2067958458.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, сергей караганов, такер карлсон, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Европа, США, Сергей Караганов, Такер Карлсон, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Европа находится в отчаянии, считает политолог

Караганов: Европа больше не может жить за чужой счет и полагаться на США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Европа в настоящее время находит в отчаянии, поскольку больше не может жить за чужой счет, а также полагаться на защиту США, уверен научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
"Сейчас они (европейцы - ред.) понимают, что "золотой век" закончился и они находятся в отчаянии. Они понимают, что не могут жить на чужие деньги", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственную стратегию безопасности
Вчера, 23:03
Караганов подчеркнул, что Европа потерпела полный провал по всем направлениям, включая моральное, политическое, экономическое и другие и теперь движется к своему упадку.
"Они также начинают понимать, что больше не могут полагаться на защиту со стороны США, потому что Соединенные Штаты устали от них", - добавил он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ
05:08
 
В миреЕвропаСШАСергей КарагановТакер КарлсонВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала