Рейтинг@Mail.ru
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 15.01.2026 (обновлено: 03:16 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/evropa-2067952123.html
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине
Европейцы не смогут развернуть свои воинские контингенты на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T03:14:00+03:00
2026-01-15T03:16:00+03:00
в мире
европа
украина
сша
скотт риттер
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336123_0:125:3238:1946_1920x0_80_0_0_5a0c0473e1479efb5cdcd8cad1c91200.jpg
https://ria.ru/20260111/rossiya-2067170583.html
https://ria.ru/20260106/germaniya-2066506064.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336123_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_aec91d3e9811c9f8b61ad42eb5782570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, сша, скотт риттер, нато, евросоюз
В мире, Европа, Украина, США, Скотт Риттер, НАТО, Евросоюз
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине

Аналитик Риттер: отправка военных сил Европы на Украину обернется катастрофой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Европейцы не смогут развернуть свои воинские контингенты на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. <…> А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут. <…> А если не погибнут, то как будет проходить ротация? Через шесть месяцев им нужно подготовить еще 7500 для замены. Они не смогут этого сделать. Британские войска не готовы к боевому развертыванию. Они едва могут покинуть гарнизон. <…> То же самое касается и остальных стран Европы. Никто в Европе не может этого сделать", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части
11 января, 08:00
Вместе с тем Риттер выразил уверенность в скором распаде НАТО, из-за которого несколько европейских стран окажутся в отчаянной ситуации.
"США близки к тому, чтобы оккупировать Гренландию, страну — союзника по НАТО. И это будет концом НАТО... В ЕС заявили, что США отказываются от обеспечения безопасности в Европе. <…> НАТО ждет очень скорая, надеюсь, не насильственная, но очень внезапная смерть. У Европы нет никакого плана "Б". Вообще никакого. Ноль шансов, никаких возможностей. Мы станем свидетелями краха Европы. <…> По мере распада НАТО и краха Европы некоторые страны окажутся в отчаянном положении", - подчеркнул аналитик.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов Североатлантического альянса на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией конфликта. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Террористы готовят Германию к войне с Россией
6 января, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаСШАСкотт РиттерНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала