"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Европейцы не смогут развернуть свои воинские контингенты на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. <…> А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут. <…> А если не погибнут, то как будет проходить ротация? Через шесть месяцев им нужно подготовить еще 7500 для замены. Они не смогут этого сделать. Британские войска не готовы к боевому развертыванию. Они едва могут покинуть гарнизон. <…> То же самое касается и остальных стран Европы. Никто в Европе не может этого сделать", — отметил он.
"США близки к тому, чтобы оккупировать Гренландию, страну — союзника по НАТО. И это будет концом НАТО... В ЕС заявили, что США отказываются от обеспечения безопасности в Европе. <…> НАТО ждет очень скорая, надеюсь, не насильственная, но очень внезапная смерть. У Европы нет никакого плана "Б". Вообще никакого. Ноль шансов, никаких возможностей. Мы станем свидетелями краха Европы. <…> По мере распада НАТО и краха Европы некоторые страны окажутся в отчаянном положении", - подчеркнул аналитик.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов Североатлантического альянса на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией конфликта. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
