Это'о отстранили на четыре матча за поведение на Кубке Африки

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Федерации футбола Камеруна (Fecafoot) Самуэль Это'о дисквалифицирован на четыре игры за нарушение принципов спортивного поведения по ходу четвертьфинального матча Кубка африканских наций против сборной Марокко, сообщается на сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).

Встреча состоялась 9 января и завершилась победой марокканцев со счетом 2:0. Помимо дисквалификации, Это'о оштрафован на 20 тысяч долларов. CAF не уточнила конкретные инциденты с участием Это'о. Как сообщают СМИ, по ходу матча камерунец эмоционально жестикулировал в адрес президента Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Фузи Лекджаа. Рядом в этот момент находился президент CAF Патрис Мотсепе.

В Федерации футбола Камеруна заявили, что приняли к сведению решение CAF, однако подчеркнули, что оно не содержит явной мотивировки. Также в организации отметили, что ускоренная процедура принятия решения вызывает серьезные сомнения с точки зрения соблюдения принципов справедливого разбирательства. В Fecafoot сообщили, что поддерживают намерение Это'о воспользоваться правовыми механизмами защиты.