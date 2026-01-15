https://ria.ru/20260115/etoo-2068145250.html
Это'о отстранили на четыре матча за поведение на Кубке Африки
Это'о отстранили на четыре матча за поведение на Кубке Африки
Это'о отстранили на четыре матча за поведение на Кубке Африки
Президент Федерации футбола Камеруна (Fecafoot) Самуэль Это'о дисквалифицирован на четыре игры за нарушение принципов спортивного поведения по ходу...
Это'о отстранили на четыре матча за поведение на Кубке Африки
CAF отстранила Это'о на четыре матча за поведение в четвертьфинале Кубка Африки
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Федерации футбола Камеруна (Fecafoot) Самуэль Это'о дисквалифицирован на четыре игры за нарушение принципов спортивного поведения по ходу четвертьфинального матча Кубка африканских наций против сборной Марокко, сообщается на сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).
Встреча состоялась 9 января и завершилась победой марокканцев со счетом 2:0. Помимо дисквалификации, Это'о оштрафован на 20 тысяч долларов. CAF не уточнила конкретные инциденты с участием Это'о. Как сообщают СМИ, по ходу матча камерунец эмоционально жестикулировал в адрес президента Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Фузи Лекджаа. Рядом в этот момент находился президент CAF Патрис Мотсепе.
В Федерации футбола Камеруна заявили, что приняли к сведению решение CAF, однако подчеркнули, что оно не содержит явной мотивировки. Также в организации отметили, что ускоренная процедура принятия решения вызывает серьезные сомнения с точки зрения соблюдения принципов справедливого разбирательства. В Fecafoot сообщили, что поддерживают намерение Это'о воспользоваться правовыми механизмами защиты.
Это'о 44 года. Он возглавляет Федерацию футбола Камеруна с декабря 2021 года. До завершения игровой карьеры в 2019-м он выступал на позиции нападающего за ряд клубов, включая мадридский "Реал
", "Барселону
", итальянские "Интер
" и "Сампдорию
", английские "Челси
" и "Эвертон
", турецкие "Антальяспор
" и "Коньяспор
", а также "Катар СК". С 2011 по 2013 год Это'о играл за махачкалинский "Анжи
", в составе которого провел 73 матча и забил 36 голов. В сборной Камеруна он сыграл 118 матчей и отличился 56 раз.