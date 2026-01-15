Рейтинг@Mail.ru
15:02 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/estoniya-2068073788.html
Эстонию попросили принять участие в военных учениях в Гренландии
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО
© AP Photo / Ebrahim NorooziДатские военнослужащие во время учения в Гренландии
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эстонию просят принять участие в военных учениях в Гренландии, сообщил премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал.
"Командующему Силами обороны Эстонии поступила просьба участвовать в нынешних учениях, которые там (в Гренландии - ред.) проходят. Если у Дании будут другие просьбы, мы готовы внести вклад в обеспечение безопасности Арктики", - приводит слова Михала издание Postimees.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Туск раскритиковал возможное военное вмешательство США в Гренландию
14:09
На вопрос, готов ли Таллин фактически выступить против Вашингтона, если от Копенгагена поступит такая просьба, эстонский премьер ответил уклончиво. "НАТО держится вместе и решает такие вопросы совместно. Сейчас это так, и я надеюсь, что так и останется", - сказал Михал.
Накануне вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии. Он сообщил, что на остров были направлены первые подразделения, за которыми последуют и другие.
Гренландия входит в состав Дании, население самого большого в мире острова едва превышает 56 тысяч человек. До 1953 года он имел статус колонии, а в 2009 году по итогам референдума получил расширенное самоуправление. В частности, местная администрация взяла на себя ответственность за контроль над природными ресурсами, которыми богаты гренландские недра.
Американские планы присоединить остров имеют давнюю историю. В 1867 году, после приобретения Аляски у Российской империи, госсекретарь США Уильям Генри Сьюард изучал возможность покупки Гренландии, но в конгрессе отклонили этот проект. В 1946 году США решили купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но получили отказ. То же произошло и в 2019 году, когда президент Дональд Трамп предложил Дании продать остров.
В последнее время Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, объясняя это стратегической важностью для национальной безопасности. На острове размещается самая северная космическая военная база США "Питуффик", чьей задачей является в том числе обнаружение пусков баллистических ракет. При этом американский лидер отказывался дать слово не применять силу ради контроля над Гренландией, а также однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - контроль над островом или сохранение НАТО. Со своей стороны, власти Дании предостерегли США от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности.
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Французский политик вспомнил о Шарле де Голле, говоря о США и Гренландии
13:14
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЭммануэль МакронНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
