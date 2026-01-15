Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более половины граждан Эстонии выступают против постоянного размещения украинских флагов на общественных зданиях, сообщает телерадиокомпания ERR по итогам опроса, проведенного Институтом общественных исследований совместно с социологической службой Norstat.

"В ходе опроса 52% респондентов ответили, что украинские флаги не должны оставаться на зданиях в публичном пространстве на постоянной основе или "скорее не должны", - говорится в публикации на сайте ERR.

По мнению 81% респондентов, если на общественном здании одновременно находятся и эстонский, и украинский флаги, то национальный флаг должен находиться на более почетном месте.

Опрос проводился 12-13 января среди 1 тысячи граждан Эстонии от 18 лет.