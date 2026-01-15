https://ria.ru/20260115/estoniya-2067999176.html
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос - РИА Новости, 15.01.2026
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос
Более половины граждан Эстонии выступают против постоянного размещения украинских флагов на общественных зданиях, сообщает телерадиокомпания ERR по итогам... РИА Новости, 15.01.2026
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос
Norstat: 52% эстонцев против постоянного размещения флагов Украины на домах
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более половины граждан Эстонии выступают против постоянного размещения украинских флагов на общественных зданиях, сообщает телерадиокомпания ERR по итогам опроса, проведенного Институтом общественных исследований совместно с социологической службой Norstat.
"В ходе опроса 52% респондентов ответили, что украинские флаги не должны оставаться на зданиях в публичном пространстве на постоянной основе или "скорее не должны", - говорится в публикации на сайте ERR.
По мнению 81% респондентов, если на общественном здании одновременно находятся и эстонский, и украинский флаги, то национальный флаг должен находиться на более почетном месте.
Опрос проводился 12-13 января среди 1 тысячи граждан Эстонии
от 18 лет.
Седьмого января со здания правительства Чехии
в центре Праги
сняли флаг Украины
, висевший с 24 февраля 2022 года, об этом сообщал портал Idnes. Отмечалось, что первым распорядился снять флаг Украины со здания палаты депутатов парламента республики ее спикер Томио Окамура
, причем он сделал это на второй день после своего избрания на пост спикера.