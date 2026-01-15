Рейтинг@Mail.ru
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 15.01.2026 (обновлено: 10:59 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/estoniya-2067999176.html
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос - РИА Новости, 15.01.2026
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос
Более половины граждан Эстонии выступают против постоянного размещения украинских флагов на общественных зданиях, сообщает телерадиокомпания ERR по итогам... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:58:00+03:00
2026-01-15T10:59:00+03:00
в мире
эстония
украина
чехия
томио окамура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
https://ria.ru/20260108/cbos-2066876766.html
эстония
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, украина, чехия, томио окамура
В мире, Эстония, Украина, Чехия, Томио Окамура
Эстонцы выступают против вывешивания флагов Украины на улице, показал опрос

Norstat: 52% эстонцев против постоянного размещения флагов Украины на домах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более половины граждан Эстонии выступают против постоянного размещения украинских флагов на общественных зданиях, сообщает телерадиокомпания ERR по итогам опроса, проведенного Институтом общественных исследований совместно с социологической службой Norstat.
"В ходе опроса 52% респондентов ответили, что украинские флаги не должны оставаться на зданиях в публичном пространстве на постоянной основе или "скорее не должны", - говорится в публикации на сайте ERR.
По мнению 81% респондентов, если на общественном здании одновременно находятся и эстонский, и украинский флаги, то национальный флаг должен находиться на более почетном месте.
Опрос проводился 12-13 января среди 1 тысячи граждан Эстонии от 18 лет.
Седьмого января со здания правительства Чехии в центре Праги сняли флаг Украины, висевший с 24 февраля 2022 года, об этом сообщал портал Idnes. Отмечалось, что первым распорядился снять флаг Украины со здания палаты депутатов парламента республики ее спикер Томио Окамура, причем он сделал это на второй день после своего избрания на пост спикера.
Шествие легионеров в Риге - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Опрос показал отношение жителей Польши относительно будущего Украины
8 января, 14:38
 
В миреЭстонияУкраинаЧехияТомио Окамура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала