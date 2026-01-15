Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/es-2068176477.html
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ
ЕС рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на китайские гибридные автомобили, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя главы... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:43:00+03:00
2026-01-15T20:43:00+03:00
в мире
стефан сежурне
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_0b45426356d4b8e6b3c09e6fcf919e05.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2068172540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_33a80cfb6e687e013d983bc8f1b4a255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стефан сежурне, евросоюз
В мире, Стефан Сежурне, Евросоюз
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ

Euractiv: ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на китайские гибридные автомобили, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя главы европейского промышленного ведомства Стефана Сежурне.
"Европейская комиссия рассматривает возможность введения (дополнительных - ред.) пошлин на китайские гибридные автомобили", - пишет издание.
Отмечается, что подобный шаг может увеличить действующие в ЕС пошлины на китайские гибридные авто до 35,3%.
Euractiv подчеркивает, что обсуждения проходят на фоне резкого роста экспорта китайских гибридных автомобилей в ЕС за последний год.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технокомпаний США
Вчера, 20:23
 
В миреСтефан СежурнеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала