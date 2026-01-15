https://ria.ru/20260115/es-2068176477.html
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ
ЕС рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на китайские гибридные автомобили, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя главы... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:43:00+03:00
2026-01-15T20:43:00+03:00
2026-01-15T20:43:00+03:00
в мире
стефан сежурне
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_0b45426356d4b8e6b3c09e6fcf919e05.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2068172540.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_33a80cfb6e687e013d983bc8f1b4a255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стефан сежурне, евросоюз
В мире, Стефан Сежурне, Евросоюз
ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР, пишут СМИ
Euractiv: ЕС хочет увеличить пошлины на гибридные автомобили из КНР