Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт - РИА Новости, 15.01.2026
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт
В Брюсселе рассматривают конфликт на Украине как возможность для перевооружения Европы, это стремление в последнее время усилилось из-за недоверия к США, заявил РИА Новости, 15.01.2026
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. В Брюсселе рассматривают конфликт на Украине как возможность для перевооружения Европы, это стремление в последнее время усилилось из-за недоверия к США, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
"В Брюсселе
- в штаб-квартире НАТО
и в кругах Еврокомиссии
- война на Украине
рассматривается как возможность получить общественную и политическую поддержку для перевооружения Европы
. Из-за позиции Дональда Трампа
теперь европейские политики, и мы видим это в дебатах в Нидерландах
, могут сказать: "Мы больше не можем доверять американцам, поэтому нам нужно встать на собственные ноги и перевооружить Европу, чтобы мы могли защитить себя", - считает бывший депутат.
Для этого, по его словам, Европа собирает деньги на новый европейский военно-промышленный комплекс.
"Как говорят в Брюсселе - никогда не упускайте хороший кризис", - добавил ван Боммел.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс
11 января заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США
по Гренландии
наглядно показывают, что ЕС
необходимо обеспечить свою военную независимость.
Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.