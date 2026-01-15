Рейтинг@Mail.ru
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/es-2068164147.html
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт - РИА Новости, 15.01.2026
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт
В Брюсселе рассматривают конфликт на Украине как возможность для перевооружения Европы, это стремление в последнее время усилилось из-за недоверия к США, заявил РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:38:00+03:00
2026-01-15T19:38:00+03:00
в мире
европа
брюссель
украина
дональд трамп
андрюс кубилюс
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260115/cnn-2068073635.html
https://ria.ru/20260115/ukraina-2068017970.html
европа
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, брюссель, украина, дональд трамп, андрюс кубилюс, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Европа, Брюссель, Украина, Дональд Трамп, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт

Экс-депутат ван Боммел: ЕС хочет перевооружить Европу из-за недоверия к США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. В Брюсселе рассматривают конфликт на Украине как возможность для перевооружения Европы, это стремление в последнее время усилилось из-за недоверия к США, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
Брюсселе - в штаб-квартире НАТО и в кругах Еврокомиссии - война на Украине рассматривается как возможность получить общественную и политическую поддержку для перевооружения Европы. Из-за позиции Дональда Трампа теперь европейские политики, и мы видим это в дебатах в Нидерландах, могут сказать: "Мы больше не можем доверять американцам, поэтому нам нужно встать на собственные ноги и перевооружить Европу, чтобы мы могли защитить себя", - считает бывший депутат.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:02
Для этого, по его словам, Европа собирает деньги на новый европейский военно-промышленный комплекс.
"Как говорят в Брюсселе - никогда не упускайте хороший кризис", - добавил ван Боммел.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 11 января заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что ЕС необходимо обеспечить свою военную независимость.
Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины
Вчера, 12:13
 
В миреЕвропаБрюссельУкраинаДональд ТрампАндрюс КубилюсЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала