Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт

ГААГА, 15 янв - РИА Новости. В Брюсселе рассматривают конфликт на Украине как возможность для перевооружения Европы, это стремление в последнее время усилилось из-за недоверия к США, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.