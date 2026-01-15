Рейтинг@Mail.ru
НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ermak-2068140868.html
НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады
НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.01.2026
НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не предъявляло обвинений экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но все еще ведет в отношении... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:02:00+03:00
2026-01-15T18:02:00+03:00
в мире
россия
украина
андрей ермак
тимур миндич
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fcacbe04b2490441999594c880dcf9.jpg
https://ria.ru/20260113/malyuk-2067642667.html
https://ria.ru/20260115/zelenskiy-2067648063.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5e56867bc9128ae02c11d6879c9b9917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, андрей ермак, тимур миндич, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, мирный план сша по украине, дело миндича
В мире, Россия, Украина, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Мирный план США по Украине, Дело Миндича
НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады

НАБУ не предъявило обвинения экс-главе офиса Зеленского Ермаку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не предъявляло обвинений экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но все еще ведет в отношении него досудебное расследование, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России), ссылаясь на заявления руководства агентства.
"Андрею Ермаку на данный момент не предъявлены обвинения... Досудебное расследование в отношении Ермака осуществляется", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Малюк* опасен для Зеленского и Ермака, заявил экс-депутат Рады
13 января, 17:18
Как уточнил парламентарий, соответствующие заявления сделал глава НАБУ Семен Кривонос и руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в ходе заседания временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека, где присутствовал и сам Гончаренко*.
Как утверждает депутат, представители НАБУ не смогли дать прямой ответ на вопросы о проведении обысков у Ермака, проведенных допросах и его местоположении, ссылаясь на тайну следствия.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Шансов все меньше". Зеленский ищет новый способ удержать власть
08:00
 
В миреРоссияУкраинаАндрей ЕрмакТимур МиндичВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомМирный план США по УкраинеДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала