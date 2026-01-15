НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не предъявляло обвинений экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но все еще ведет в отношении него досудебное расследование, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России), ссылаясь на заявления руководства агентства.

Андрею Ермаку на данный момент не предъявлены обвинения... Досудебное расследование в отношении Ермака осуществляется", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Как уточнил парламентарий, соответствующие заявления сделал глава НАБУ Семен Кривонос и руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в ходе заседания временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека, где присутствовал и сам Гончаренко*.

Как утверждает депутат, представители НАБУ не смогли дать прямой ответ на вопросы о проведении обысков у Ермака, проведенных допросах и его местоположении, ссылаясь на тайну следствия.

Тимур Миндич. Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.