22:46 15.01.2026
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии
2026
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии

Минэнерго устанавливает причины отключения электроэнергии в Запорожской области

Линии электропередачи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Причины массового отключения электроэнергии в Запорожской области, из-за которого без света остаются 144,5 тысяч потребителей, устанавливают, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
"На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей. Причины инцидента устанавливаются. Энергетические службы прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
14 января, 15:10
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
