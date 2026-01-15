https://ria.ru/20260115/elektroenergiya-2068189817.html
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии
Причины массового отключения электроэнергии в Запорожской области, из-за которого без света остаются 144,5 тысяч потребителей, устанавливают, сообщает... РИА Новости, 15.01.2026
