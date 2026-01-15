Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции.

"Введение пошлин может привести к росту цен на графические процессоры, выпускаемые в США, и дальше по цепочке - на персональные компьютеры, в которых они используются", - отмечает эксперт.

Подобные действия, предпринятые правительством США, для защиты своей полупроводниковой отрасли на самом деле будут создавать ей проблемы, так чипы в основном ввозятся в США из Тайваня , графические процессоры продаются в значительной мере в Китай , который теперь может тоже против них установить пошлины.