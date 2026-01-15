Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ekspert-2068032969.html
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры - РИА Новости, 15.01.2026
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры
Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:57:00+03:00
2026-01-15T12:57:00+03:00
в мире
сша
тайвань
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20260113/kitaj-2067537076.html
сша
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, китай, дональд трамп
В мире, США, Тайвань, Китай, Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры

Хазанов: пошлины США на передовые микрочипы разгонят стоимость компьютеров

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции.
"Введение пошлин может привести к росту цен на графические процессоры, выпускаемые в США, и дальше по цепочке - на персональные компьютеры, в которых они используются", - отмечает эксперт.
Подобные действия, предпринятые правительством США, для защиты своей полупроводниковой отрасли на самом деле будут создавать ей проблемы, так чипы в основном ввозятся в США из Тайваня, графические процессоры продаются в значительной мере в Китай, который теперь может тоже против них установить пошлины.
"В результате по цепочке могут подорожать компьютеры во всем мире, в том числе и поставляемые в Россию", - полагает он.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
МИД Китая предупредил США об ответе на введение пошлин на торговлю с Ираном
13 января, 10:40
 
В миреСШАТайваньКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала