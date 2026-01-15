https://ria.ru/20260115/ekspert-2068032969.html
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры - РИА Новости, 15.01.2026
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры
Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:57:00+03:00
2026-01-15T12:57:00+03:00
2026-01-15T12:57:00+03:00
в мире
сша
тайвань
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20260113/kitaj-2067537076.html
сша
тайвань
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тайвань, китай, дональд трамп
В мире, США, Тайвань, Китай, Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как американские пошлины повлияют на цены на компьютеры
Хазанов: пошлины США на передовые микрочипы разгонят стоимость компьютеров
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В четверг президент США Дональд Трамп
ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции.
"Введение пошлин может привести к росту цен на графические процессоры, выпускаемые в США, и дальше по цепочке - на персональные компьютеры, в которых они используются", - отмечает эксперт.
Подобные действия, предпринятые правительством США, для защиты своей полупроводниковой отрасли на самом деле будут создавать ей проблемы, так чипы в основном ввозятся в США из Тайваня
, графические процессоры продаются в значительной мере в Китай
, который теперь может тоже против них установить пошлины.
"В результате по цепочке могут подорожать компьютеры во всем мире, в том числе и поставляемые в Россию", - полагает он.