Предсказать шаги Трампа по Гренландии и Ирану невозможно, считает эксперт

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во многом авантюристичный политик, в вопросах по Ирану и Гренландии он подвластен своим чувствам и сиюминутным мнениям или, как говорят по-русски, тому, что ему "втемяшилось в голову", поэтому предсказать его дальнейшие шаги невозможно, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Трамп подвластен своим чувствам и сиюминутным мнениям, которые возникают как у него, так, по-видимому, и с подачи его окружения. Такие политики известны в прошлом, но их не так уж много. Он политик настроения... Представить себе, что он решит замахнуться на Гренландию было абсолютно невозможно. Это то, что называется по-русски "втемяшилось в голову", - сказал РИА Новости эксперт.

По словам Ознобищева , Трамп во многом человек, склонный к авантюрам.

"Он может без всякого подкрепления взять и "вдарить" - и представить это как очередной сигнал-предупреждение властям Ирана", - отметил собеседник агентства.

Такая политика, как считает Ознобищев, создает "благоприятную" почву для следующего поколения американских политиков.

"Вполне возможно, что снова придут республиканцы и будут продолжать эти идеи. Если не будет экономического кризиса, существенного ухудшения экономических условий внутри США , то могут снова выбрать кого-то из республиканцев. Каждому народу нравится, когда ему говорят, что его страна самая великая и будет еще более великой. Трамп следует этой линии, но ровно в своем понимании и с тем набором средств, который на данный момент ему кажется действенным и эффективным", - заключил эксперт.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.