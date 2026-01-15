Рейтинг@Mail.ru
06:20 15.01.2026
Арестованная вице-президент "Оборонстроя" имеет иностранный ВНЖ
Дарья Буймова
Дарья Буймова
москва, вологодская область, оборонстрой, происшествия
Москва, Вологодская область, ОборонСтрой, Происшествия
Ирина Ясакова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Арестованная бывшая вице-президент ассоциации "Оборонстрой" Ирина Ясакова имеет вид на жительство в иностранном государстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве", - привел доводы суд, обосновывая законность её ареста.
Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста
Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста
05:39
Защита же, настаивая на изменении меры пресечения на домашний арест, указывала, что женщина добровольно участвовала в следственных действиях и сдала следователю загранпаспорт, сообщается в материалах.
Адвокат также указывал, что доказательств причастности обвиняемой к совершенному преступлению не имеется. "Фактически предметом расследования являются гражданско-правовые отношения", - утверждал защитник, следует из материалов.
Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством "Оборонстроя" в 2021 году.
Суд в Москве отправил женщину в СИЗО в ноябре 2025 года.
Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области, занимала должности вице-президента ассоциации "Оборонстрой" и генерального директора СРО НП РОС "Обронэнерго". Автор книги "Женщина и её карьера".
Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом
25 ноября 2025
Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом
25 ноября 2025, 12:31
 
МоскваВологодская областьОборонСтройПроисшествия
 
 
