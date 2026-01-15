В Екатеринбурге продлили арест экс-учителю по делу об удушении детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 18 марта бывшему преподавателю по игре на балалайке Артему Ваганову, обвиняемому в покушении на убийство детей при помощи пакета, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Ленинский районный суд 14 января продлил арест по 18 марта", – сказали в суде.
Ленинский районный суд 21 ноября арестовал Ваганова до 19 января. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, Ваганов отвечал отрицательно. А на вопрос прессы о признании вины сказал, что "мог причинить вред детям", но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал". Позднее обжаловать свой арест фигуранту не удалось.
Как поясняла журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, он, по версии следствия, надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его, а делал это с детьми у себя дома, куда их приглашал.
Ранее в управлении СК РФ по региону подчеркнули, что фигуранту вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Ему были назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, а точное количество и данные подростков, пострадавших от его действий, уточнялось. В квартире мужчины провели обыск, были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, говорили следователи.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал журналистам, что настольную книгу под названием "Маньяк Фишер" нашли дома у Ваганова, и, по словам представителя полиции, данная история началась с того, что одному из сотрудников УМВД анонимный источник прислал видеофайл, на котором были изображены "те самые опыты". Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов, отмечал Горелых.
Педагог уволился по собственному желанию из школы, сообщали РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга. По утверждениям прессы, Ваганов сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.
