Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге продлили арест экс-учителю по делу об удушении детей - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 15.01.2026 (обновлено: 13:42 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/ekaterinburg-2068045351.html
В Екатеринбурге продлили арест экс-учителю по делу об удушении детей
В Екатеринбурге продлили арест экс-учителю по делу об удушении детей - РИА Новости, 15.01.2026
В Екатеринбурге продлили арест экс-учителю по делу об удушении детей
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 18 марта бывшему преподавателю по игре на балалайке Артему Ваганову, обвиняемому в покушении на убийство... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:27:00+03:00
2026-01-15T13:42:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056581375_829:368:1280:621_1920x0_80_0_0_d4b5b1493fe419cb36bf4f83b4ae73ba.jpg
https://ria.ru/20251121/delo-2056638840.html
https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056581375_782:348:1280:722_1920x0_80_0_0_95928b248fa031d90d1823ffdd806994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге продлили арест экс-учителю по делу об удушении детей

В Екатеринбурге продлили арест обвиняемому в удушении детей экс-учителю Ваганову

© Фото : Прокуратура Свердловской областиПреподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 18 марта бывшему преподавателю по игре на балалайке Артему Ваганову, обвиняемому в покушении на убийство детей при помощи пакета, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
«

"Ленинский районный суд 14 января продлил арест по 18 марта", – сказали в суде.

Преподаватель кружка игры на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей
21 ноября 2025, 16:24
Ленинский районный суд 21 ноября арестовал Ваганова до 19 января. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, Ваганов отвечал отрицательно. А на вопрос прессы о признании вины сказал, что "мог причинить вред детям", но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал". Позднее обжаловать свой арест фигуранту не удалось.
Как поясняла журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, он, по версии следствия, надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его, а делал это с детьми у себя дома, куда их приглашал.
Ранее в управлении СК РФ по региону подчеркнули, что фигуранту вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Ему были назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, а точное количество и данные подростков, пострадавших от его действий, уточнялось. В квартире мужчины провели обыск, были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, говорили следователи.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал журналистам, что настольную книгу под названием "Маньяк Фишер" нашли дома у Ваганова, и, по словам представителя полиции, данная история началась с того, что одному из сотрудников УМВД анонимный источник прислал видеофайл, на котором были изображены "те самые опыты". Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов, отмечал Горелых.
Педагог уволился по собственному желанию из школы, сообщали РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга. По утверждениям прессы, Ваганов сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке
6 декабря 2024, 08:31
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала