В Екатеринбурге продлили арест экс-учителю по делу об удушении детей

Ленинский районный суд 21 ноября арестовал Ваганова до 19 января. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, Ваганов отвечал отрицательно. А на вопрос прессы о признании вины сказал, что "мог причинить вред детям", но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал". Позднее обжаловать свой арест фигуранту не удалось.