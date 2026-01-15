Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по КРТ - РИА Новости, 15.01.2026
11:06 15.01.2026
Ефимов: свыше 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по КРТ
Ефимов: свыше 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по КРТ
На юге Москвы реорганизуют свыше 170 гектаров земли по опубликованным в 2025 году проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 15.01.2026
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: свыше 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по КРТ

Ефимов: более 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На юге Москвы реорганизуют свыше 170 гектаров земли по опубликованным в 2025 году проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Южный административный округ стал лидером по числу опубликованных в 2025 году проектов КРТ: для реорганизации здесь неэффективно используемых участков разместили 22 документа. В рамках них в 13 районах ЮАО реорганизуют свыше 170 гектаров земли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в рамках проектов КРТ построят около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 808 тысяч "квадратов" домов для программы реновации. Также планируется построить объекты общественно-деловой инфраструктуры, их общая площадь составит 576 тысяч квадратных метров. Реализация проектов позволит создать на юге столицы более 12 тысяч рабочих мест.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках КРТ построят детские сады для 850 воспитанников, подстанцию скорой помощи, ветеринарную клинику. Кроме того, для жителей появятся два спортивных комплекса и гостиница.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
