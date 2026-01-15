https://ria.ru/20260115/efimov-2067993252.html
Ефимов: свыше 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по КРТ
Ефимов: свыше 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по КРТ - РИА Новости, 15.01.2026
Ефимов: свыше 170 гектаров земли реорганизуют на юге Москвы по КРТ
На юге Москвы реорганизуют свыше 170 гектаров земли по опубликованным в 2025 году проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 15.01.2026
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
2026
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На юге Москвы реорганизуют свыше 170 гектаров земли по опубликованным в 2025 году проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Южный административный округ стал лидером по числу опубликованных в 2025 году проектов КРТ: для реорганизации здесь неэффективно используемых участков разместили 22 документа. В рамках них в 13 районах ЮАО реорганизуют свыше 170 гектаров земли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в рамках проектов КРТ построят около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 808 тысяч "квадратов" домов для программы реновации. Также планируется построить объекты общественно-деловой инфраструктуры, их общая площадь составит 576 тысяч квадратных метров. Реализация проектов позволит создать на юге столицы более 12 тысяч рабочих мест.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках КРТ построят детские сады для 850 воспитанников, подстанцию скорой помощи, ветеринарную клинику. Кроме того, для жителей появятся два спортивных комплекса и гостиница.