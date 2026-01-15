https://ria.ru/20260115/efimov-2067934239.html
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов - РИА Новости, 15.01.2026
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов
Москва в 2025 году предоставила свыше 100 гектаров земли для масштабных инвестиционных проектов в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:06:00+03:00
2026-01-15T09:06:00+03:00
2026-01-15T14:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов
Ефимов: в ТиНАО предоставили свыше 100 гектаров для инвестиционных проектов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва в 2025 году предоставила свыше 100 гектаров земли для масштабных инвестиционных проектов в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в столице стремятся создать современную инфраструктуру, соответствующую потребностям жителей.
"МаИП – это значимые инвестиционные проекты по освоению свободных городских территорий, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Одними из наиболее активно развивающихся территорий сегодня являются Троицкий и Новомосковский административные округа. В 2025 году город выделил инвесторам 18 земельных участков площадью более 105 гектаров, предназначенных для реализации масштабных инвестиционных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь объектов недвижимости в рамках проектов составит свыше 550 тысяч квадратных метров.
В свою очередь, в Краснопахорском районе на территории кварталов 312 и 371 появятся два предприятия строительной и пищевой промышленности. Для строительства инвесторами выделили свыше 27,5 гектара. Кроме того, в Филимонковском районе возведут детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. Для этого предоставили 0,72 гектара.