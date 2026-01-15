Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов
09:06 15.01.2026 (обновлено: 14:10 15.01.2026)
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва в 2025 году предоставила свыше 100 гектаров земли для масштабных инвестиционных проектов в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в столице стремятся создать современную инфраструктуру, соответствующую потребностям жителей.
"МаИП – это значимые инвестиционные проекты по освоению свободных городских территорий, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Одними из наиболее активно развивающихся территорий сегодня являются Троицкий и Новомосковский административные округа. В 2025 году город выделил инвесторам 18 земельных участков площадью более 105 гектаров, предназначенных для реализации масштабных инвестиционных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь объектов недвижимости в рамках проектов составит свыше 550 тысяч квадратных метров.
В свою очередь, в Краснопахорском районе на территории кварталов 312 и 371 появятся два предприятия строительной и пищевой промышленности. Для строительства инвесторами выделили свыше 27,5 гектара. Кроме того, в Филимонковском районе возведут детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. Для этого предоставили 0,72 гектара.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
