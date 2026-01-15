© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве предоставили еще 100 гектаров для инвестиционных проектов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва в 2025 году предоставила свыше 100 гектаров земли для масштабных инвестиционных проектов в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, в столице стремятся создать современную инфраструктуру, соответствующую потребностям жителей.

"МаИП – это значимые инвестиционные проекты по освоению свободных городских территорий, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Одними из наиболее активно развивающихся территорий сегодня являются Троицкий и Новомосковский административные округа. В 2025 году город выделил инвесторам 18 земельных участков площадью более 105 гектаров, предназначенных для реализации масштабных инвестиционных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что общая площадь объектов недвижимости в рамках проектов составит свыше 550 тысяч квадратных метров.