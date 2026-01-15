Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы
03:25 15.01.2026
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы
Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола, анализ занимает меньше часа, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2026
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество
Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления вируса Эбола

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола, анализ занимает меньше часа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола - особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.
"Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Набор реагентов "Вектор-RT-LAMP-EBOV" предназначен для обнаружения вируса Эбола в образцах, таких как кровь или слюна. Результат можно получить меньше чем за час - гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что разработка тест-системы проводилась в рамках государственной программы "Научно-техническое развитие Российской Федерации" на 2024-2026 годы.
Здоровье - Общество
 
 
