Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола, анализ занимает меньше часа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола - особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.

"Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Набор реагентов "Вектор-RT-LAMP-EBOV" предназначен для обнаружения вируса Эбола в образцах, таких как кровь или слюна. Результат можно получить меньше чем за час - гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах", - рассказали в ведомстве.