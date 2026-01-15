https://ria.ru/20260115/drony-2067959217.html
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.01.2026
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную машину HMMWV производства США и... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
харьковская область
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области
Минобороны сообщило о ликвидации бронемашин ВСУ в Харьковской области