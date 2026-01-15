Рейтинг@Mail.ru
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 15.01.2026
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.01.2026
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную машину HMMWV производства США и... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
харьковская область
Дроны группировки "Запад" уничтожили бронемашины ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило о ликвидации бронемашин ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную машину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Казак" подразделений ВСУ в Купянском районе в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины HMMWV производства США, бронеавтомобиля "Казак", нескольких пикапов, наземных робототехнических комплексов и живой силы ВСУ на западном подступе к городу Купянск", — объяснили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
