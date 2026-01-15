https://ria.ru/20260115/dron-2068016708.html
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами - РИА Новости, 15.01.2026
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 12.00 мск в четверг сбили восемь украинских беспилотников над Башкирией, Ростовской, Самарской и Белгородской... РИА Новости, 15.01.2026
