Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 12.00 мск в четверг сбили восемь украинских беспилотников над Башкирией, Ростовской, Самарской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.