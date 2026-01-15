Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.01.2026 (обновлено: 12:12 15.01.2026)
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили восемь дронов над российскими регионами

Силы ПВО за 4 часа уничтожили восемь дронов над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 12.00 мск в четверг сбили восемь украинских беспилотников над Башкирией, Ростовской, Самарской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"15 января т.г. в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Республики Башкортостан, по два БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
