https://ria.ru/20260115/dron-2067987482.html
Над Самарской областью сбили два дрона
Над Самарской областью сбили два дрона - РИА Новости, 15.01.2026
Над Самарской областью сбили два дрона
Службы ПВО сбили два беспилотника в Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:05:00+03:00
2026-01-15T10:05:00+03:00
2026-01-15T10:13:00+03:00
безопасность
самарская область
специальная военная операция на украине
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, самарская область, вячеслав федорищев
Безопасность, Самарская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Федорищев
Над Самарской областью сбили два дрона
Над Самарской областью сбили два дрона, пострадавших нет