В Донецке почтили память бойцов, погибших при освобождении аэропорта

"За нами, за ополчением была правда: мы защищали свою родную землю от вторжения и насаждения враждебной нам культуры, которая не свойственна русскому народу. Мы были объединены, все наши подразделения работали слаженно по освобождению аэропорта. Артиллерия нам помогала артиллерийским огнем, штурмовые подразделения работали совместно. Это и батальон "Сомали", это и "Восток", и "Спарта". Спасибо всем ребятам, которые освобождали аэропорт", - сказал Жога.