В Донецке почтили память бойцов, погибших при освобождении аэропорта
11:05 15.01.2026 (обновлено: 12:22 15.01.2026)
В Донецке почтили память бойцов, погибших при освобождении аэропорта
Память бойцов, погибших при освобождении от ВСУ донецкого аэропорта, почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2026
Возложение цветов к мемориалу Арсену Павлову в память о погибших при освобождении Донецкого аэропорта бойцах
Возложение цветов к мемориалу Арсену Павлову в память о погибших при освобождении Донецкого аэропорта бойцах
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Возложение цветов к мемориалу Арсену Павлову в память о погибших при освобождении Донецкого аэропорта бойцах
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Память бойцов, погибших при освобождении от ВСУ донецкого аэропорта, почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках годовщины Дня освобождения донецкого аэропорта от ВСУ в Донецке прошло возложение цветов к памятнику добровольцам, погибшим за донецкий аэропорт. Вместе с активистами "Молодой Гвардии" в ДНР к памятной акции присоединился полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Также на мероприятии присутствовали бойцы батальона "Спарта", который непосредственно участвовал в освобождении аэропорта от украинских боевиков.
Активисты "Молодой Гвардии" ДНР во время возложения цветов к мемориалу Арсену Павлову в память о погибших при освобождении Донецкого аэропорта бойцах
Активисты "Молодой Гвардии" ДНР во время возложения цветов к мемориалу Арсену Павлову в память о погибших при освобождении Донецкого аэропорта бойцах
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Активисты "Молодой Гвардии" ДНР во время возложения цветов к мемориалу Арсену Павлову в память о погибших при освобождении Донецкого аэропорта бойцах
В Донецке почтили память погибших военкоров
В Донецке почтили память погибших военкоров
15 декабря 2025, 16:29
"За нами, за ополчением была правда: мы защищали свою родную землю от вторжения и насаждения враждебной нам культуры, которая не свойственна русскому народу. Мы были объединены, все наши подразделения работали слаженно по освобождению аэропорта. Артиллерия нам помогала артиллерийским огнем, штурмовые подразделения работали совместно. Это и батальон "Сомали", это и "Восток", и "Спарта". Спасибо всем ребятам, которые освобождали аэропорт", - сказал Жога.
Он добавил, что уже тогда украинское командование не берегло личный состав и отличилось отвратительным отношением к своим же солдатам: на стороне ВСУ не было ни правды, ни единства, ни силы.
"События 2014-2015 годов - освобождение городов, "Иловайский котел" и освобождение аэропорта - дали сумасшедший подъем для нашей республики и вдохновили наших людей, потому что тогда наши бойцы изгнали эту нечисть (ВСУ - ред.) из нашей республики. Это были значимые и сильные победы для всего народа Донбасса", - сказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
В январе 2015 года Минобороны ДНР заявило, что украинские силовики покинули территорию аэропорта Донецка. Столкновения между ополчением ДНР и ВСУ в общей сложности продлились 242 дня.
В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова
В Донецке почтили память журналиста Мартемьянова
4 января, 13:27
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияАртем ЖогаВооруженные силы УкраиныМолодая гвардияМолодая гвардия Единой России
 
 
