Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в течение двух недель нанесли серию ударов по энергосистеме ДНР - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 15.01.2026 (обновлено: 16:49 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/dnr-2068102771.html
ВСУ в течение двух недель нанесли серию ударов по энергосистеме ДНР
ВСУ в течение двух недель нанесли серию ударов по энергосистеме ДНР - РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ в течение двух недель нанесли серию ударов по энергосистеме ДНР
ВСУ в течение двух недель нанесли серию ударов по энергосистеме ДНР, были обесточены критическая инфраструктура и жилые дома, сообщил председатель правительства РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:30:00+03:00
2026-01-15T16:49:00+03:00
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
макеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594274892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f4176d6e4eb816230cf7300b7c5f64f.jpg
https://ria.ru/20260115/ukraina-2068096601.html
донецкая народная республика
донецк
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594274892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_084cf926bd6e4af66435fe4bc9770f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, макеевка
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Макеевка
ВСУ в течение двух недель нанесли серию ударов по энергосистеме ДНР

В ДНР была обесточена критическая инфраструктура из-за атак ВСУ по энергосистеме

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. ВСУ в течение двух недель нанесли серию ударов по энергосистеме ДНР, были обесточены критическая инфраструктура и жилые дома, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"В течение двух недель враг нанес серию массированных ударов по энергосистеме нашего региона. Были обесточены не только жилые дома, но критическая инфраструктура. В том числе объекты водоснабжения", - написал он в Telegram-канале.
По словам Черткова, удары привели к значительному снижению подачи воды в регионе. Особенно острая ситуация возникла в Донецке и Макеевке.
"Все это время специалисты профильных служб в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы восстановить инфраструктуру и водоснабжение в прежнем объеме", - добавил он.
Однако улучшению ситуации мешают атаки ВСУ, направленные на технику, ремонтные бригады, электростанции и на сами водоводы, отметил Чертков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет
16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкМакеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала