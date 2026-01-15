Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев опубликовал результаты голосования в X об отставке Стармера - РИА Новости, 15.01.2026
22:56 15.01.2026
Дмитриев опубликовал результаты голосования в X об отставке Стармера
Дмитриев опубликовал результаты голосования в X об отставке Стармера
в мире, россия, великобритания, сша, кирилл дмитриев, кир стармер, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Великобритания, США, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев опубликовал результаты голосования в X об отставке Стармера

Дмитриев опубликовал результаты голосования в соцсети X об отставке Стармера

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал результаты проведенного им в соцсети X опроса о том, должен ли британский премьер-министр Кир Стармер покинуть свой пост.
Накануне Дмитриев устроил в X голосование о том, должен ли Стармер покинуть свой пост. На тот момент почти 97% проголосовавших считали, что британскому премьер-министру нужно уйти со своей должности.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Замена премьера Великобритании может оказаться не лучше, заявил Дмитриев
13 января, 12:14
Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составляет 96%.
Во вторник глава РФПИ сказал, что замена нынешнего премьер-министра Великобритании произойдет скоро, но она может оказаться не лучше.
Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Тогда Дмитриев заявлял, что Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа. Дмитриев отмечал также, что Трампу, вероятно, придется защитить чат-бот Grok от действий Лондона.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Дмитриев рассказал, что запрет Британией X будет значить для Трампа
11 января, 20:12
 
В миреРоссияВеликобританияСШАКирилл ДмитриевКир СтармерДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
