Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию, пишут СМИ

"Несколько дней спустя после начала протестов в Иране в декабре израильские чиновники уведомили иранские власти через Россию, что они не будут атаковать Иран, если Израиль не будет атакован первым. Иран ответил через российский канал, что он также воздержится от превентивного удара", - утверждает Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.