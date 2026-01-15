Рейтинг@Mail.ru
Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
01:46 15.01.2026
Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию, пишут СМИ
Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию, пишут СМИ

WP: Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Израиля и Ирана ведут непрямые переговоры через Россию, страны обещали воздержаться от атак друг друга на фоне беспорядков в Иране, утверждает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов и региональных чиновников.
Как отметил газете неназванный высокопоставленный региональный чиновник, самые последние "обмены посланиями" между властями обеих стран начались в конце декабря после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетил Россию. Издание утверждает, что Россия не в первый раз выступает посредником между Израилем и Ираном.
Протест в Зенджане, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран
11 января, 10:16
"Несколько дней спустя после начала протестов в Иране в декабре израильские чиновники уведомили иранские власти через Россию, что они не будут атаковать Иран, если Израиль не будет атакован первым. Иран ответил через российский канал, что он также воздержится от превентивного удара", - утверждает Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников.
Газета отмечает со ссылкой на дипломатов и чиновников, что иранские чиновники отреагировали положительно на сообщение Израиля, но "с опаской отнеслись к намерениям Израиля". Чиновники указали изданию, что по мнению иранских властей, даже если израильские заверения были искренними, они оставляли открытой вероятность того, что военные США могут напасть на Иран в рамках кампании, скоординированной двумя союзниками, в то время как Израиль сосредоточился исключительно на атаке ливанского движения "Хезболлах".
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Вчера, 13:39
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
МИД Ирана заявил о причастности США и Израиля к протестам
12 января, 12:58
 
